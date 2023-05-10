八德運動中心天花板崩落 桃園市府被糾正

八德國民運動中心羽球場的天花板輕鋼架全坍塌了。（資料照）

2023/05/10 05:30

〔記者謝君臨、鄭淑婷／綜合報導〕去年九月十八日東部發生地震，桃園地區震度僅三級，八德運動中心羽球場天花板卻告崩落；監委郭文東、張菊芳、林盛豐調查發現，桃園市政府新建工程處未落實審查，且天花板固定方式錯誤，導致僅三級震度造成天花板崩解掉落，昨通過糾正桃市府，並函請市府議處相關失職人員。

市府新聞處長羅楚東表示，市長張善政上任後，即進行公共工程體檢並儘快改善缺失，重建市民的信心，目前多數改善工程已接近完成，也會嚴格驗收；對於相關人員的責任，市府並無預設立場、將依法處理。

市府︰儘快改善缺失 嚴格驗收

監察院調查，市府新工處代辦「北景雲開發計畫」，未督同營建管理單位（PCM）依統包作業須知，落實審查「八運中心」五樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板設計圖說，致統包設計單位圖面缺漏天花板吊架固定部位的現場施工製造圖無人察覺。

再者，天花板固定方式採單支三．九二公厘自攻螺絲固定於○．五二公釐薄鋼板的錯誤方式施作，導致大面積沖孔鋁障板吸音天花板於僅三級的地震中崩解掉落，此缺失不僅盡失統包最有利標立法美意，也斲喪政府施政形象，核有嚴重違失。

三位監委指出，北景雲計畫是桃園市大型統包工程，內容含新建「八德國民運動中心」、「大湳消防分隊」及「桃園市大湳社福館」，結算金額十二億八二○八萬餘元；除八運中心羽球場天花板崩落重大缺失，還有許多缺失有待檢討改進，包括八運中心、大湳消防分隊施工期間即有漏水、裂縫等情形，但新工處未依公共工程施工品質管理作業要點及統包工程契約即時處置，保固期間也未有效要求統包商限期改善，致相同缺失重複發生。

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