愛在復興 桃園繡球花季5/13登場

桃園繡球花季5月13日至21日在復興區台七桃花源休閒農業區登場，今年活動以「浪漫愛情」為主題。（農業局提供）

2023/05/10 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕「2023桃園繡球花季」將於本月十三日至廿一日在復興區台七桃花源休閒農業區枕頭山商圈、鄰近步道及周邊農場登場，休閒區內有十多家農場種植繡球花，總量逾一萬株，品種包括大爸爸、琉琪佛、妖精之瞳、古典藍、太陽神殿、無盡夏、美佳子及未來等，花色涵蓋藍、紫、粉紅、桃紅、白紫、白色等色系，活動期間各農場免費開放參觀，並有豐富的農事體驗。

市府農業局昨舉行宣傳記者會，市長張善政以「爸爸」角色挽著「女兒」進場，交付給等候的「新郎」，為繡球花季揭開序曲；農業局表示，今年花季融入復興最大宗產業竹材打造裝置藝術，坐落在枕頭山商圈停車場，並以「浪漫愛情」為主題規劃各式活動，其中，民眾於活動期間至會場與指定裝置藝術合照，上傳至台七桃花源休閒區粉專指定貼文並標記另一半告白，有機會抽中價值四萬五千元的婚紗攝影專案；五月十三日由青年事務局舉辦「愛在復興」未婚情侶闖關活動，參加者穿梭繡球花田尋找美麗珍貴的繡球花品種「未來」；五月廿一日「Show出你的愛」，民眾到主展區完成闖關任務，可獲得限量三百組的心葉毬蘭小多肉。

大溪警分局也提醒，活動期間的假日上午八點至晚間六點，枕頭山道路禁止車輛進入，台七線十二．四至十五公里路段禁止汽機車臨停；另為鼓勵民眾搭乘接駁車，凡於十三、十四日及廿、廿一日由仁愛停車場或介壽國中停車場搭乘接駁車並至粉絲專頁按讚，即贈送卅元折價券，可在商圈及休閒區農場指定店家使用。

桃園繡球花季5月13日至21日在復興區台七桃花源休閒農業區登場，今年活動以「浪漫愛情」為主題。（農業局提供）

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