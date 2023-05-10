為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    捷運三鶯線延伸八德 環評初審過關

    2023/05/10 05:30

    串聯大台北、桃園捷運路網 長4公里 設2高架車站、1地下車站

    〔記者陳嘉怡、鄭淑婷、闕敬倫／綜合報導〕為串聯提升大台北及桃園都會區的大眾運輸路網，新北市捷運工程局提出「捷運三鶯線延伸至八德段工程」計畫，環保署昨進行環評專案小組初審第二次會議；環委要求，施工中挖出鋅含量過高的土壤不得外運並補充相關資料後，全案通過初審，送至環評大會審查。

    挖土含鋅過高 不得外運

    開發單位新北市捷運工程局表示，該計畫位於桃園市八德區，自捷運三峽鶯歌線LB12尾軌起，與桃園捷運綠線G04站銜接，提供轉乘功能，路線全長約四．○三公里，設有二座高架車站、一座地下車站。

    前次初審會議時，有環委對地下段工程提出質疑，要求具體說明地下段施工方式、開挖深度；開發單位說明，地下段主要採地下潛盾方式施作，覆土深度約二○到三○公尺，銜接引道段及桃園捷運綠線部分則採明挖方式施作；而高架段高度除跨越大湳交流道路段最高約三○公尺，其餘路段多為一○至十五公尺。

    高架跨越大湳交流道

    環委表示，大湳交流道附近土壤鋅含量超過食用作物管制標準，要求開挖土方必須充份混拌，且不得外運，並要求具體呈現土方運輸路線，補充土方運輸對沿線敏感受體影響評估，並提出影響減輕措施及環境監測計畫；減碳方面，應補充太陽光電發電設施的設施面積、位置等具體規劃。

    昨二次會議上，開發單位承諾，會移植計畫沿線胸高直徑大於三○公分的先驅物種；並承諾植栽考慮優先種植樟樹等常綠闊葉樹原生種。環委建議全案通過環評初審會議，後續送至環評大會審查。

    目標今年通過綜合規劃

    桃園市府捷運工程局局長劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德段於二○一三年由桃市府委託新北市府代辦，桃市府負責用地取得，環評初審通過後，將以今年通過行政院核定綜合規劃為目標，於核定後七年完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播