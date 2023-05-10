捷運三鶯線延伸八德 環評初審過關

2023/05/10 05:30

串聯大台北、桃園捷運路網 長4公里 設2高架車站、1地下車站

〔記者陳嘉怡、鄭淑婷、闕敬倫／綜合報導〕為串聯提升大台北及桃園都會區的大眾運輸路網，新北市捷運工程局提出「捷運三鶯線延伸至八德段工程」計畫，環保署昨進行環評專案小組初審第二次會議；環委要求，施工中挖出鋅含量過高的土壤不得外運並補充相關資料後，全案通過初審，送至環評大會審查。

挖土含鋅過高 不得外運

開發單位新北市捷運工程局表示，該計畫位於桃園市八德區，自捷運三峽鶯歌線LB12尾軌起，與桃園捷運綠線G04站銜接，提供轉乘功能，路線全長約四．○三公里，設有二座高架車站、一座地下車站。

前次初審會議時，有環委對地下段工程提出質疑，要求具體說明地下段施工方式、開挖深度；開發單位說明，地下段主要採地下潛盾方式施作，覆土深度約二○到三○公尺，銜接引道段及桃園捷運綠線部分則採明挖方式施作；而高架段高度除跨越大湳交流道路段最高約三○公尺，其餘路段多為一○至十五公尺。

高架跨越大湳交流道

環委表示，大湳交流道附近土壤鋅含量超過食用作物管制標準，要求開挖土方必須充份混拌，且不得外運，並要求具體呈現土方運輸路線，補充土方運輸對沿線敏感受體影響評估，並提出影響減輕措施及環境監測計畫；減碳方面，應補充太陽光電發電設施的設施面積、位置等具體規劃。

昨二次會議上，開發單位承諾，會移植計畫沿線胸高直徑大於三○公分的先驅物種；並承諾植栽考慮優先種植樟樹等常綠闊葉樹原生種。環委建議全案通過環評初審會議，後續送至環評大會審查。

目標今年通過綜合規劃

桃園市府捷運工程局局長劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德段於二○一三年由桃市府委託新北市府代辦，桃市府負責用地取得，環評初審通過後，將以今年通過行政院核定綜合規劃為目標，於核定後七年完工。

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