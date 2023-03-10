桃園后厝國小單車畢旅 挑戰1072公里

16名小騎士在隊長蔡承恩帶領下進行宣誓。（記者陳恩惠攝）

2023/03/10 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕畢業生單車環島是桃園市大園區后厝國小的重頭戲，今年是第十次舉辦，校方規劃「嘉義外傘頂洲、屏東小琉球」跳島旅程，十六名準畢業生和陪騎的老師、家長，昨天至廿二日踏上一○七二公里征途，小騎士身兼舞獅鼓藝隊將順道至友校交流，因桃園航空城工程已啟動，該校將配合拆除，明年停招新生，既有學生安排轉校，畢業生單車環島之旅恐成絕響。

副隊長陳品妍說，行前除學校在週五的路騎訓練，擔任志工的爸媽還會另排時間對她特訓；下個月滿十二歲的劉佳洋說，有點緊張和害怕，希望在好同學與老師們的陪同下勇敢向前。

市長張善政出席「舞動奇蹟Fun眼台灣單車環島活動」時說，后厝是全國騎單車挑戰里程最遠的小學，不僅是體力鍛練、心智訓練，更是人生重要體驗，讓孩子在國小畢業前完成新里程碑。

立委黃世杰表示，單車環島培養小朋友健康體能，增進耐力和意志力，也加深與土地的連結，留下一輩子都難忘的珍貴回憶，他為孩子加油、祝福；校長王建興說，首站騎到苗栗縣通霄白沙屯拱天宮，孩子將以舞獅鼓藝分別與台南篤加、屏東琉球、屏東車城、宜蘭公正及新北鼻頭等五所國小進行校際交流。

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