3年虧千萬 桃園77藝文町廠商解約

「桃園77藝文町」鄰近桃園火車站，每個月舉辦靜態展覽、手作課程及街頭藝人演出等。（市府文化局提供）

2023/03/10 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕鄰近桃園火車站的歷史建築「桃園警察局日式宿舍群」，市府文化局整修後轉型「桃園77藝文町」，採OT（營運、移轉）模式委外經營，簽署十年合約，二○一八啟用以來常舉辦藝文活動，獲得好評，但受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，廠商連續三年虧損累計上千萬元，面臨財務危機，向文化局提出解約獲同意，將於九月十八日結束營運。

「桃園77藝文町」是桃園市第一個完成活化並多元經營的歷史建築，園區四棟建築分別規劃為展演工坊「六藝展覽館」、文創食堂「大正九年」供應無菜單料理、手作教室及咖啡廳「come true coffee」，戶外有祈福亭及廣場，可辦草地音樂會、供街頭藝人展演。

桃園77藝文町營運長蔡旭峰說，營運團隊每年須付一○八萬元固定權利金給市府，起初經營狀況不錯，不料近三年碰到疫情，來園人數有如雪崩式下滑，粗估虧損金額上千萬元，只好忍痛與市民告別。

文化局文化資產科長董俊仁表示，雖然疫情期間，市府給予廠商紓困補助、減免上百萬元租金等，但參酌廠商財報，確實仍難補起財務大洞，廠商已無力繼續營運，雙方協商依「促進民間參與公共建設法」提前解除合約，確定半年後熄燈，屆時該局會另行規劃招商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法