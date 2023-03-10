為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    3年虧千萬 桃園77藝文町廠商解約

    「桃園77藝文町」鄰近桃園火車站，每個月舉辦靜態展覽、手作課程及街頭藝人演出等。（市府文化局提供）

    「桃園77藝文町」鄰近桃園火車站，每個月舉辦靜態展覽、手作課程及街頭藝人演出等。（市府文化局提供）

    2023/03/10 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕鄰近桃園火車站的歷史建築「桃園警察局日式宿舍群」，市府文化局整修後轉型「桃園77藝文町」，採OT（營運、移轉）模式委外經營，簽署十年合約，二○一八啟用以來常舉辦藝文活動，獲得好評，但受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，廠商連續三年虧損累計上千萬元，面臨財務危機，向文化局提出解約獲同意，將於九月十八日結束營運。

    「桃園77藝文町」是桃園市第一個完成活化並多元經營的歷史建築，園區四棟建築分別規劃為展演工坊「六藝展覽館」、文創食堂「大正九年」供應無菜單料理、手作教室及咖啡廳「come true coffee」，戶外有祈福亭及廣場，可辦草地音樂會、供街頭藝人展演。

    桃園77藝文町營運長蔡旭峰說，營運團隊每年須付一○八萬元固定權利金給市府，起初經營狀況不錯，不料近三年碰到疫情，來園人數有如雪崩式下滑，粗估虧損金額上千萬元，只好忍痛與市民告別。

    文化局文化資產科長董俊仁表示，雖然疫情期間，市府給予廠商紓困補助、減免上百萬元租金等，但參酌廠商財報，確實仍難補起財務大洞，廠商已無力繼續營運，雙方協商依「促進民間參與公共建設法」提前解除合約，確定半年後熄燈，屆時該局會另行規劃招商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播