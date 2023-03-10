為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園航空城拆遷賠償評點 將提高至14.7元

    航空城都市計畫內很多住戶已經搬遷，現況一片荒蕪。（記者謝武雄攝）

    航空城都市計畫內很多住戶已經搬遷，現況一片荒蕪。（記者謝武雄攝）

    2023/03/10 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收開發工程進行中，市長張善政去年競選期間，針對調增航空城拆遷補償開出三大支票，他昨受訪說，拆遷評點標準目前每點十二‧二元，原則上會以重建補助方式，儘量達到十四‧七元，二○二四年十月底前搬遷戶仍會加發十五％扶助金；至於調高配地比，副市長王明鉅說，區徵計畫已報內政部核定，調整配地比等於打掉重練，不可行。

    以重建補助方式 補償民眾損失

    張善政表示，二○二○年公告徵收時間是在六月，評點標準十二‧二元，但三個月後，就是九月調為十三‧五元，而航空城工程要做五年，公務人員行政程序雖然合法，但讓人民覺得這是欺負老百姓，因此他同意以不同的方式補償民眾損失，將採重建補助等名義，讓賠償評點可以達到十四‧七元的水準。

    明年10月底前搬遷戶 增15％扶助金

    關於最後搬遷戶加發十五％扶助金的問題，張善政表示，這些住戶都是弱勢戶，沒有能力搬走，但施工噪音、揚塵等，導致目前生活環境品質越來越差，住戶被迫搬家，因此發給扶助金是合理的。

    民進黨議員游吾和認為，原評點標準本來就不合理，應由十二‧二元提高至十四‧七元，至於重建補助是內政部要求，因此要另外發放，至於區段徵收計畫無法改變，應另給補償才符合公平正義。

    國民黨議員徐其萬則說，感謝市府能體恤民意，讓民眾的負擔降低，呼籲在野黨不要無限上綱，況且區徵計畫的財務必須自給自足，但優先產專區標售價格並不高，還是要考量財務平衡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播