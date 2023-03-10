桃園航空城拆遷賠償評點 將提高至14.7元

航空城都市計畫內很多住戶已經搬遷，現況一片荒蕪。（記者謝武雄攝）

2023/03/10 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收開發工程進行中，市長張善政去年競選期間，針對調增航空城拆遷補償開出三大支票，他昨受訪說，拆遷評點標準目前每點十二‧二元，原則上會以重建補助方式，儘量達到十四‧七元，二○二四年十月底前搬遷戶仍會加發十五％扶助金；至於調高配地比，副市長王明鉅說，區徵計畫已報內政部核定，調整配地比等於打掉重練，不可行。

以重建補助方式 補償民眾損失

張善政表示，二○二○年公告徵收時間是在六月，評點標準十二‧二元，但三個月後，就是九月調為十三‧五元，而航空城工程要做五年，公務人員行政程序雖然合法，但讓人民覺得這是欺負老百姓，因此他同意以不同的方式補償民眾損失，將採重建補助等名義，讓賠償評點可以達到十四‧七元的水準。

明年10月底前搬遷戶 增15％扶助金

關於最後搬遷戶加發十五％扶助金的問題，張善政表示，這些住戶都是弱勢戶，沒有能力搬走，但施工噪音、揚塵等，導致目前生活環境品質越來越差，住戶被迫搬家，因此發給扶助金是合理的。

民進黨議員游吾和認為，原評點標準本來就不合理，應由十二‧二元提高至十四‧七元，至於重建補助是內政部要求，因此要另外發放，至於區段徵收計畫無法改變，應另給補償才符合公平正義。

國民黨議員徐其萬則說，感謝市府能體恤民意，讓民眾的負擔降低，呼籲在野黨不要無限上綱，況且區徵計畫的財務必須自給自足，但優先產專區標售價格並不高，還是要考量財務平衡。

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