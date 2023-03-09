賣屋開價千餘萬 虛擬貨幣才能殺價

2023/03/09 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕廿七歲資訊工程師呂先生在房屋交易網刊登三層樓透天厝的售屋資訊，開出現金價一二五○萬元，還註明「比特幣十八顆有找」，由於國內罕見表明可用虛擬貨幣買房的案例，其交易細節與潛在風險引發討論。

呂先生說，這棟透天厝鄰近銘傳大學龜山校區，登記在家人名下，買家若現金交易，不能殺價，唯有用虛擬貨幣交易，才能殺價，他接受不同顆數但價值約合現金一二○○萬元的比特幣、泰達幣或以太幣付款，他相信虛擬貨幣市場會蓬勃發展，所以願以此方式售屋，取得虛擬貨幣當存款，未來增值可獲得更多利潤。

「前所未聞這種交易方式。」從事房屋仲介已十三年的游先生說，買家若非一次付清價金或需要貸款，頭期款、尾款是否都交付虛擬貨幣？沒有金流難以申請貸款，恐怕過程會衍生不少麻煩與變數。

展瑞代書事務所資深從業人員池咏璇表示，房屋交易的買賣雙方取得共識，買賣的時間、地點、交易貨幣都不會受到限制，但是交易不動產仍須用新台幣繳納契稅、印花稅、房屋稅、地價稅、土地增值稅、房地合一稅給政府。

土豆不動產開發有限公司首席總經理陳漢謚認為，虛擬貨幣能免去民眾帶鉅額現金出門交易的風險，建議政府立法確保虛擬貨幣交易的合法性，同時避免不肖分子利用虛擬貨幣交易來洗錢。

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