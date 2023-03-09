（桃園）婦女團體捐衛生棉 分撥59所國中

國際蘭馨交流協會捐贈415箱共近2萬份衛生棉給桃園市59所國中及弱勢家庭。（記者許倬勛攝）

2023/03/09 05:30

〔記者許倬勛、鄭淑婷／桃園報導〕「月經貧窮」（是指經濟弱勢女性逢生理期，沒有能力取得生理衛生用品而影響生活與健康）是全球性女性保障的重要議題，昨天婦女節，桃園市國際蘭馨交流協會捐贈四一五箱共一萬九千九百餘份衛生棉，給市境五十九所國中及弱勢家庭，希望生理期女性皆能舒適生活。

市長張善政昨代表受贈時說，我國少女初經落在十至十六歲，此時容易不安與焦慮，衝擊自信及學習情緒，對於弱勢家庭的孩子影響更鉅，謝謝國際蘭馨交流協會捐贈，讓少女可以得到照顧與關懷。

教育部昨宣布挹注總經費一億二百萬元，八月一日新學年度起實施「友善提供多元生理用品計畫」，針對弱勢女學生發放衛生棉等用品，消弭月經貧窮，在新政策上路前，市府教育局會將獲贈的衛生棉撥予各國中，由校方評估發放對象與放置地點，原則上會在各校健康中心及廁所備妥，提供有需求的女學生使用。

另，懷孕期間的婦女因荷爾蒙改變或家庭生活習慣差異，常出現情緒低落，發生「周產期憂鬱」（是指女性從懷孕到產後一年內出現憂鬱症）情形，衛生局副局長蘇柏文表示，若孕婦有類似狀況，建議尋找願意傾聽、陪伴的親友訴說，有助緩解焦慮及憂鬱的情緒，或至「桃園市社區心理衛生中心」網站（https://www.tycg.gov.tw/mental/），預約免費心理諮詢及專業心理人員協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法