桃園YouBike前1小時免費 4月上路

市府昨宣布桃園市下月起騎乘YouBike前一小時免費。（記者許倬勛攝）

2023/03/09 05:30

30分鐘優惠再升級 估可騎10公里 190萬人次受惠

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕桃園市自行車路網逐漸完整，市府昨天宣布四月一日起，民眾租借YouBike的免費優惠時間，由「前卅分鐘」升級成「前一小時」，估可騎乘十公里，預計有一九○萬人次受惠，騎乘次數將成長十五％，對於通勤、通學及節能減碳有大幅助益。

目前407站萬餘輛車 9成騎免錢

桃園市境現有YouBike四○七站、一萬多輛自行車，建置地點位於大眾運輸場站、學校、商圈等地，交通局統計桃園、中壢都會區的YouBike每日平均周轉率約十五次，其餘地區近三次，目前費率是前四小時每半小時十元，前卅分鐘不限次數或卡種免費，由市府補貼，以往每年租金補貼約一‧二到一‧四億元，以十元差額評估，約要追加一二○○萬元預算。

租金補貼 要追加1200萬元預算

交通局官員表示，去年YouBike月均租借次數八十八萬二○五次，騎乘卅分鐘內的民眾約佔九十％，新政策四月上路後，預估整體使用次數將增加十五至廿％，該局會持續盤點周轉率墊底的場站，列入優先汰除，另評估在大型運輸場站、重大公共建設及市區自行車道新設站點；周轉率前五高場站為中壢火車站（前、後站）、桃園火車站（前、後站）、桃園機場捷運A8長庚醫院站。

市府二○一九年起推動YouBike傷害保險「實名制」，目前投保率五十％，交通局運輸規劃科長陳家緯說，民眾至微笑單車官網「公共自行車保險平台」登錄身分證字號及生日就可投保，保障內容為第三責任險（最高二○○萬元）、傷害險（最高一○○萬元），收費方式是採每半小時加收○‧廿三元，呼籲會員多加利用。

敬老卡點數 下半年起可坐火車

另，議員陳韋曄昨在議會臨時會上，建議市府放寬敬老愛心卡八百點使用的範圍並延長使用期限，對此，社會局長陳寶民答詢說，今年下半年起新增可用於搭乘台鐵列車。

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