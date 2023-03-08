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    首頁　>　桃園市

    （桃園）大溪、中壢 11、12日辦活動贈樹苗

    2023/03/08 05:30

    〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕林務局今年植樹月以「國土生態保育綠色網路，移除外來種」為宣傳主軸，訂定「森活圈」標語，新竹林區管理處明天在轄區六地同步贈苗，桃園市政府農業局、大溪區公所響應，分別於十二日、十一日的上午九點舉辦贈苗活動。

    新竹林管處推廣種植、保育台灣原生植物，贈苗提供多種適合居家綠美化的原生植物，包括金平氏冬青、凹葉柃木、桃金孃、野牡丹藤、短柱山茶、金毛杜鵑等五千多株苗木。

    新竹林管處九日上午九點在處本部、烏來區公所、大溪工作站、海岸林工作站、竹東工作站、大湖工作站等地點贈苗，民眾以兩張今年一至三月份統一發票領取一株苗木，每人限領五株，須自備環保袋。

    新竹林管處轄管內洞、滿月圓、東眼山、觀霧國家森林遊樂區，十二日也安排入園贈苗。

    大溪區公所準備二千株樹苗，包含茶花、桂花、杜鵑、含笑、大王仙丹及梔子花，十一日上午九點在大溪國小對面天幕籃球場舉辦贈苗宣導活動，民眾以兩張今年一至三月份發票可兌換一株樹苗，每人領五株為限。

    農業局十二日上午九點在中壢區龍岡萬坪公園邀民眾一起種下樹苗，備有紀念品及五十元折價券供報名民眾兌換，可至現場農特產品攤位使用，另免費發放一千二百株樹苗。

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