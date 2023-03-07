機車駕訓加碼補助 最高2600元

桃園市機車駕訓疊加補助說明會，示範機車騎在馬路上遇突開車門易發生傷亡危險實境，強化機車防禦駕駛安全觀念。（記者李容萍攝）

2023/03/07 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕公路總局新竹區監理所今年持續推動交通部機車考照上駕訓班補助一千三百元政策，桃園市政府為鼓勵青年學子踴躍參加，宣布即日起至五月卅一日加碼補助一千三百元，提供一千五百個名額，鼓勵初考機車駕照的年輕人透過完整的駕訓班教育訓練，強化機車防禦駕駛等安全觀念，如此考駕照上路後，更能提升行車安全。

限量一千五百名 5/31截止

新竹監理所長吳季娟、桃園市長張善政昨天連袂宣布這項加碼政策；張善政表示，桃園人多車多、交通環境複雜，交通部與市府的補助疊加共二千六百元，與駕訓班三千餘元學費已相差無幾，鼓勵家長、學校老師宣導在孩子高中畢業考機車駕照前，一定要來駕訓班上課，以保障孩子一輩子騎機車安全。

會中示範機車行駛馬路上急剎、遇臨停車輛、臨停轉彎、遇開車門等各種容易發生危險的實境，學員陳同學分享說，機車駕駛班課程包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓他在考駕照前預先了解道路上的風險及掌握防禦駕駛技術與觀念，更能融入機車駕駛環境，政府的經費補助更是福音。

張善政提及往事說，他高中時一個很要好同學考取台灣大學，卻在大一騎機車出車禍死亡；他感慨說，當年若有駕訓課程，或許（他同學）這輩子會不一樣。立委魯明哲也說，汽機車駕駛不應該在馬路危險中學經驗，市府加碼補助機車駕訓課，可以保護更多孩子的生命。

受訓考照違規風險降32% 肇事降20%

中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親指出，據統計分析，經過機車駕訓班課程考取駕照者，違規風險降低卅二％、肇事風險降低廿％，足見考取駕照階段推動防禦駕駛，能提升安全概念及駕駛技巧，減少發生事故的遺憾。

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