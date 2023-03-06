桃園》別誤闖 台61、台66 匝道設警示標誌

別再誤闖！一工處中壢工務段在台六十一、台六十六裝設警示標誌。（一工處中壢工務段提供）

2023/03/06 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕用路人誤闖國道或是快速道路進而引發交通意外事故層出不窮，公路總局第一區養護工程處中壢工務段為避免類似情況，近日在轄區台六一線（又稱西部濱海快速公路）、台六六線（東西向快速公路）兩快速道路，陸續完成匝道口「出口」、「停止線」、「箭頭」、及「禁止進入」等標誌的裝設，盼多一道警示能提醒用路人「不要誤闖匝道」！

中壢工務段段長蔡志盈表示，用路人逆向行駛誤闖國道或快速道路匝道的交通安全事件頻繁發生，輕則「逆向和跨越雙黃線」違規罰款，重則甚至付出寶貴的生命，為了降低類似的交通安全事件發生，駕駛人如何分辨行駛的方向是否錯誤？新設的標誌標線讓駕駛人可從車前的擋風玻璃看出去都是「車頭或車頭燈」，馬路地上的文字、箭頭都是相反的、路緣反光片會是紅色的，反之，正常順向行駛時，看到的路緣反光片會是黃色的、路標的牌面看不到標示且都只看到灰色的看板。

蔡志盈也呼籲用路人，尤其是機車騎士，當不慎進入逆向行駛狀況千萬別慌張，應往路邊路肩或避車彎較安全處停車，立即打開雙黃警示燈，並打電話給轄區警察局通報，由警方協助引導安全離開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法