桃園》因應世客博 亞矽創研中心暫緩開工

2023/03/06 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府斥資約五十億元興建「亞洲．矽谷創新研發中心」，經歷七次流標去年底終於成功發包。但桃園市府近期評估此中心基地鄰近今年八月十一日至十月十五日舉辦的「世界客家博覽會」展場，擔憂工程塵土飛揚、重型機具頻繁進出、視覺衝突等影響活動舉行，決定將工程暫緩，待世客博展期結束後，再全面開工。

亞洲．矽谷創研中心新建基地位於中壢區青芝段，面積約三萬八一三九平方公尺，規劃新建地下二層、地上八層及十八層的雙塔建築物，總樓地板面積七萬八三五三平方公尺，分別設計「服務中心棟」與「研發中心棟」。

市府自二○二○年規畫興建，發包期間流標七次，招標金額從卅七億元提高到四十九億八九○○萬元，市府最後捨棄統包工程，讓設計標與工程標分開上網招標，兩標案分別在二○二一年十月和去年十一月發包成功，原預定二○二六年完工，如今暫緩施工，完工日將延至二○二八年。

對此，桃園市議員彭俊豪擔心創研中心竣工日期再拖二年，屆時營造成本若有變數，勢必再延宕；由於航空城公司已為此案融資貸款近五十億元，財務壓力龐大，呼籲市府可調整工序解決問題，而非捨本逐末暫停工程。

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