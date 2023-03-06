中壢慈惠堂母娘回鑾 信徒躦轎腳

中壢慈惠堂前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香，瑤池金母的神轎返回中壢，民眾依序「躦轎腳」祈福。（記者李容萍攝）

2023/03/06 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢慈惠堂創建於一九五二年，由開山堂主陳清富自花蓮聖地慈惠堂總堂分靈而來，主祀瑤池金母（又稱王母娘娘、金母娘娘），為慈惠堂系統第一分堂，廟方按往例於農曆年後前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香，昨天下午瑤池金母鑾駕返回中壢遶境，沿途信眾雙手合十跟著神轎遶境，在鑼鼓和鞭炮聲中，吸引大人、小孩排成人龍，依序「躦轎腳」祈福。

瑤池金母到花蓮謁祖 返回遶境

中壢慈惠堂自前天清晨起駕前往花蓮總堂進香，昨天從花蓮回到桃園，遶境行經中壢等地區，中壢警分局分局長唐嘉仁率員警站崗交管，恭賀活動圓滿完成，同時祈求母娘福佑大桃園，保佑家家戶戶平安順利，萬事如意。

包括桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲、湯蕙禎、魯明哲、中壢區長李日強等人，分別在銀河廣場、中平商圈等定點迎接瑤池金母鑾駕，祈求風調雨順、國泰民安，並親切地向躦轎腳的民眾問好，隨後徒步跟隨神轎一起大步走回慈惠堂。

廟方歡迎參加8月母娘文化節

中壢慈惠堂董事長陳燦宏表示，瑤池金母信仰以慈惠堂為主，全台分堂號稱超過二千個，成員以青色禮服為寶衣，奉瑤池老母普渡收圓定慧解脫真經為寶典，尊花蓮總堂為花蓮聖地慈惠堂總堂，中壢慈惠堂設堂七十一年，按往例於農曆年後前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香，僅去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻停辦，今年共有四百人包火車進行二天一夜的謁祖進香，他除感謝隨行遶境民意代表和信眾的共襄盛舉，也歡迎信眾今年八月踴躍參加廟方主辦的第六屆母娘文化節系列活動。

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