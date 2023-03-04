（桃園）大園體育園區 改址航空客運園區
2023/03/04 05:30
〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市政府體育局原要在大園區中華路與平安路口，設置大園體育園區暨國民運動中心，因鄰近大園生命紀念園區，且用地取得有疑義，經重新評估，改選址在園科路及科二街旁、面積三‧四公頃的桃園航空貨運園區暨客運園區（大園南港地區）特定區公一公園用地，市府元月十九日核定，正辦理規劃設計勞務採購行政程序。
市議員游吾和質疑，大園鄉親期盼有國民運動中心，但體育局選址事宜都未與地方各界溝通或召開說明會就做了決定，預定新址位於客運園區所處的新興區域，較靠近觀音區，有待商榷，建議以大園區人口結構和地理環境位置適中為考量，興建在人口較為密集之處，讓四面八方的人都比較方便來運動。
南港里長許茂表示，里民人口數成長，在大園區廿個里已躍居第二，堪稱「小青埔」，還有廿個建案興建中，公一公園用地設置運動中心當然比純粹開闢公園好。
體育局長許彥輝受訪說，已向游吾和說明重新選址的考量點並尋求支持，將安排地方說明會爭取廣泛鄉親認同；副局長房瑞文表示，體育局去年九月廿三日邀集工務局、大園區公所等，召開大園國運中心選址評估會議，討論移到桃園航空城或公一公園用地的可行性，經評估後者臨園科路卅公尺以上計畫道路，聯外交通及車輛通行空間皆較原址為佳，元月十九日獲市府核定。