（桃園）大園體育園區 改址航空客運園區

大園體育園區將落腳於大園區園科路與科三路交界處的客運園區公一公園用地。（記者陳恩惠攝）

2023/03/04 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市政府體育局原要在大園區中華路與平安路口，設置大園體育園區暨國民運動中心，因鄰近大園生命紀念園區，且用地取得有疑義，經重新評估，改選址在園科路及科二街旁、面積三‧四公頃的桃園航空貨運園區暨客運園區（大園南港地區）特定區公一公園用地，市府元月十九日核定，正辦理規劃設計勞務採購行政程序。

市議員游吾和質疑，大園鄉親期盼有國民運動中心，但體育局選址事宜都未與地方各界溝通或召開說明會就做了決定，預定新址位於客運園區所處的新興區域，較靠近觀音區，有待商榷，建議以大園區人口結構和地理環境位置適中為考量，興建在人口較為密集之處，讓四面八方的人都比較方便來運動。

南港里長許茂表示，里民人口數成長，在大園區廿個里已躍居第二，堪稱「小青埔」，還有廿個建案興建中，公一公園用地設置運動中心當然比純粹開闢公園好。

體育局長許彥輝受訪說，已向游吾和說明重新選址的考量點並尋求支持，將安排地方說明會爭取廣泛鄉親認同；副局長房瑞文表示，體育局去年九月廿三日邀集工務局、大園區公所等，召開大園國運中心選址評估會議，討論移到桃園航空城或公一公園用地的可行性，經評估後者臨園科路卅公尺以上計畫道路，聯外交通及車輛通行空間皆較原址為佳，元月十九日獲市府核定。

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