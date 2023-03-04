為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    （桃園）千頃第列歷史建築 仍規劃中藥故事屋

    具88年歷史、位在桃園市平鎮區鎮鏞路上的「黃復興藥號」中藥行（屋名千頃第），月前由文化部公告為歷史建築。（記者魏瑾筠攝）

    具88年歷史、位在桃園市平鎮區鎮鏞路上的「黃復興藥號」中藥行（屋名千頃第），月前由文化部公告為歷史建築。（記者魏瑾筠攝）

    2023/03/04 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市平鎮區鎮鏞路上具八十八年歷史的「黃復興藥號」中藥行（屋名千頃第），月前由文化部公告為歷史建築，原規劃由平鎮區公所執行「千頃第中藥產業故事屋修復再利用工程」，但因所有權人對建物成為歷建有異議，公所將待結果底定再行招標。

    計畫不變 但修復工法不同

    千頃第於一九三五年建造正身，一九三七年興建左橫屋，一九三九年興建門樓，將原有座東朝西的合院建築，經門樓轉向朝西南西方，最後於一九四六年興建右橫屋完工，同年黃金龍建立「藥材商黃復興號」，與兒女共同經營，從今台北市迪化街批發藥材至楊梅區埔心車站，再由人力車將藥材拉回千頃第，並洗滌、包裝、製藥等程序後，批發至桃竹苗的中藥店舖，開創中藥盤商傳奇。

    文化部審議認定，千頃第建築為客家樣式，融合日式建築手法特色，所興建傳統建築格局包含正堂、左右橫屋及門樓，雖部分塌陷，但原貌大致保存良好，建物右橫屋木造使用牛嫲梁結構，使橫屋內空間寬敞得保存、製作、運送眾多中藥材，可作為桃園地方中藥發展史重要見證。

    所有權人對成為歷建有異議

    平鎮公所官員表示，千頃第部分建物所有權人憂心建物成為歷建後只能修復，不能整建也不能作為他用，權益會受損，因此不希望成為歷建而有異議。

    平鎮公所說明，修復再利用工程完成招標，倘若千頃第確定成為歷建，將與原先得標的設計廠商，改以歷建修復方式再行招標，千頃第成為中藥產業故事屋的計畫不受影響，施工工法將視是否為歷建而有所不同，文化局目前未接獲所有權人訴願。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播