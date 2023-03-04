（桃園）千頃第列歷史建築 仍規劃中藥故事屋

具88年歷史、位在桃園市平鎮區鎮鏞路上的「黃復興藥號」中藥行（屋名千頃第），月前由文化部公告為歷史建築。（記者魏瑾筠攝）

2023/03/04 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市平鎮區鎮鏞路上具八十八年歷史的「黃復興藥號」中藥行（屋名千頃第），月前由文化部公告為歷史建築，原規劃由平鎮區公所執行「千頃第中藥產業故事屋修復再利用工程」，但因所有權人對建物成為歷建有異議，公所將待結果底定再行招標。

計畫不變 但修復工法不同

千頃第於一九三五年建造正身，一九三七年興建左橫屋，一九三九年興建門樓，將原有座東朝西的合院建築，經門樓轉向朝西南西方，最後於一九四六年興建右橫屋完工，同年黃金龍建立「藥材商黃復興號」，與兒女共同經營，從今台北市迪化街批發藥材至楊梅區埔心車站，再由人力車將藥材拉回千頃第，並洗滌、包裝、製藥等程序後，批發至桃竹苗的中藥店舖，開創中藥盤商傳奇。

文化部審議認定，千頃第建築為客家樣式，融合日式建築手法特色，所興建傳統建築格局包含正堂、左右橫屋及門樓，雖部分塌陷，但原貌大致保存良好，建物右橫屋木造使用牛嫲梁結構，使橫屋內空間寬敞得保存、製作、運送眾多中藥材，可作為桃園地方中藥發展史重要見證。

所有權人對成為歷建有異議

平鎮公所官員表示，千頃第部分建物所有權人憂心建物成為歷建後只能修復，不能整建也不能作為他用，權益會受損，因此不希望成為歷建而有異議。

平鎮公所說明，修復再利用工程完成招標，倘若千頃第確定成為歷建，將與原先得標的設計廠商，改以歷建修復方式再行招標，千頃第成為中藥產業故事屋的計畫不受影響，施工工法將視是否為歷建而有所不同，文化局目前未接獲所有權人訴願。

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