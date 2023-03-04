桃園市圖新總館辦展 解構立體書

市立圖書館新總館三樓辦特展「卡樂工廠歷險記」，展出半隻羊立體書實驗室所創作的作品。（記者許倬勛攝）

2023/03/04 05:30

能翻會轉可拉 似書又非書藏玄機 「卡樂工廠歷險記」邀親子探索

〔記者許倬勛／桃園報導〕「立體書」（pop-up book）似書又非書，桃園市政府文化局邀請半隻羊立體書實驗室，即起至九日在市立圖書館新總館舉行「卡樂工廠歷險記」展覽，透過「翻、轉、立、層、拉」等技法的介紹，解構立體書的原理與機關，從平面到立體的變化，讓人讚嘆紙張透過巧手跳脫框架的奇妙。

三維立體閱讀 讀者更有投入感

半隻羊立體書實驗室共同創辦人盧盈文說，立體書跳脫平面圖書畫的限制，在書頁上創造出三度空間的效果，透過翻、拉、旋轉、延伸、展開等動作，加強讀者的投入感，且三維立體的閱讀方式可刺激兒童腦部，有助於智力發展。

修士發明書頁轉盤 應用於解剖書籍

盧盈文表示，立體書最早誕生於十三世紀的英國，名為馬修派瑞斯的修士為了整理資料，在書頁上製作「轉盤」閱讀訊息，只要轉動圓盤機關，對齊各個已知的表格就可找到資料，後來被利用在醫學解剖書籍，專門講解生物的器官及構造，進而出現機械解構、建築等更多功能的用途。

層景、彈起製造驚奇 大小朋友都愛

桃園市圖館新總館策展「卡樂工廠歷險記」，透過作品陳列、舉辦講座，讓民眾理解立體書的歷史脈絡及轉盤、層景、彈起等技法，希望大小朋友能動手嘗試創作，愛上「似書非書」的藝術品。

剪紙藝術家楊士毅曾創作長達七十五公尺、高四公尺的剪紙巨幅作品「有閒來坐」，創下世界紀錄，他受邀為市民帶來「生活『剪法』 找回幸福的力量」講座，除講述剪紙藝術，也娓娓道來從中所獲得的生活靈感與哲理。

「動手剪一份祝福給對方。」楊士毅稱此行不重傳授「剪法」，是想傳授「生活減法」，剪紙是門無法回頭的藝術，一旦剪了就是剪了，因此必須沉澱下心來創作，在剪裁雕鏤的過程思考如何將作品成形，也想想所愛的人、想感謝的人，親手將祝福傳遞出去，將生活中的煩心給減去。

市立圖書館新總館三樓辦特展「卡樂工廠歷險記」。（記者許倬勛攝）

立體書技法中利用一層一層的景片原理，創造出小範圍景深錯視現象。（記者許倬勛攝）

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