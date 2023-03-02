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    首頁　>　桃園市

    （桃園）引進救命利器「骨針」 消防隊演練操作

    三民消防分隊自辦骨針訓練工作坊，讓隊員更熟悉骨針操作。 （記者鄭淑婷攝）

    三民消防分隊自辦骨針訓練工作坊，讓隊員更熟悉骨針操作。 （記者鄭淑婷攝）

    2023/03/02 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府消防局完成各消防分隊「電動骨針」配置，三民消防分隊為全市第一個引進，去年初有位八旬婦人因溺水失去生命跡象，救護人員利用骨針即時給予急救藥物，將她從鬼門關救回，分隊昨自辦骨針訓練工作坊，透過隊員間經驗傳承及實作演練，更熟悉骨針操作，拉高患者到院前救護品質。

    三民消防分隊長黃柏豪表示，電動骨針有「救命利器」之稱，為靜脈注射替代方案，當患者呈現昏迷或無呼吸心跳，血管較不易尋找時，用骨針可迅速建立給藥途徑，讓救護或醫護人員即時給藥，該隊二○二○到二○二二年，成功使用骨針建立給藥途徑共六十四例，患者存活出院達六位。

    桃市各消防分隊均配置兩組骨針，原僅授權TP高級救護技術員施打及給藥，去年六月開放T2中級救護技術員以上可施打，但給藥仍限於TP；救護人員說，即使急救現場沒有TP，但T2先行施打骨針建立給藥途徑，可大幅縮短到院後醫護人員給藥時間。

    高級救護技術員張詠翔、陳美惠說，在接受骨針正確教學並經過三次以上練習後，施打成功機率高達九十八％，目前市消開放運用在OHCA到院前心肺功能停止、嚴重創傷且意識不清休克患者上，主要施打在肱骨，若同時施作CPR急救，會改施打在脛骨內側，避免干擾。

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