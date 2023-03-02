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    （桃園）金牌少棒隊 龜山國小體育班招生

    龜山國小少棒隊成績斐然。（資料照，龜山國小提供）

    龜山國小少棒隊成績斐然。（資料照，龜山國小提供）

    2023/03/02 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山國小少棒隊曾多次代表桃園市乃至我國參加國內外賽事，二○○九年美國第六十三屆威廉波特少棒賽更贏回亞軍，將招收「一一二學年度體育班」正取棒球項目十六名新血，目前就讀國小四年級、具棒球專長或對棒球運動有興趣的學童，可於即起到四月七日報名，四月十五日接受甄試。

    龜山國小少棒隊成績斐然，少棒隊教練李政達細數曾奪九十七、九十九、一○一、一○三、一○五、一○六學年度教育部全國棒球聯賽冠軍，國際賽成績除二○○九年威廉波特少棒賽亞軍，還有二○一一年小馬聯盟世界盃冠軍、二○一二年威廉波特亞太區冠軍、二○一四年亞洲盃少棒錦標賽冠軍等，現役中華職棒大聯盟統一獅隊投手宋文華、美國職棒大聯盟費城人隊投手潘文輝，都出身該校少棒隊。

    少棒隊教練干易哲說，預計招收國小五年級體育班棒球項目一班十六生，報名簡章可到學校網站（http://www.kses.tyc.edu.tw/）下載或到警衛室領取，招生對象是國小四年級的男女學生，設籍桃園市學生可不受學區限制，其他縣市學生也可報名，但錄取後須將戶籍遷到桃園市才能報到就讀。

    甄試項目包括六十公尺跑步、傳接球、棒球擲遠、揮棒動作等，甄試當天下午公布錄取名單，若未達錄取標準而招生名額不足時，將續招；李政達說，少棒隊訓練時間安排在放學後及接近比賽時的週六，能讓學生的課業影響降到最低。

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