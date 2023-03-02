（桃園）菓林市地重劃 配地拖2年擬補償

原本預計今年四月完工的菓林市地重劃，可能又要延到明年六月完工。（記者謝武雄攝）

2023/03/02 05:30

疫情加墳墓遷葬問題 工期一延再延 地主怨房租支出大增

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府主辦「菓林市地重劃案」，二○一九年四月就用五億二千萬元完成地上物拆遷補償，原規劃二○二一年底完成配地，但碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，又有墳墓遷葬問題，導致發包、工期一延再延，地主抱怨不已，希望市府補貼衍生的房租支出，對此，市府地政局已規劃在財務許可範圍內，以補償金的方式減輕地主負擔。

市府︰財務許可下提供補償金

「大園菓林都市計畫」與桃園航空城開發區相鄰，範圍包括竹圍段崁下小段、竹圍段拔仔林小段部分土地，面積約四十五‧○九公頃，在一九八一年公告，二○一八年八月完成第三次通盤檢討，進行市地重劃後，住宅區廿一‧四一公頃、商業區六‧三七公頃、公共設施十七‧三一公頃，公共設施以道路十二‧三二公頃最多，其次是學校二‧五公頃、綠地一‧三公頃、兒童遊樂場○‧七九公頃、停車場○‧四公頃。

重劃工程可能拖到明年中完工

市府新建工程處官員表示，大園菓林都市計畫雖於二○一九年四月完成一○三戶地上物拆遷，但是重劃工程發包卻遇疫情、缺工缺料，拖延一年多才發包，二○二○年十二月開工後，遭遇四三五處墳墓遷移問題，加上南崁溪出水口購地受阻，原定今年四月完工，可能拖到明年六月。

地政局重劃科長邱蓁蓮說，地主對重劃內容也有一些意見，正在都計變更的流程，去年底工程說明會上，劉姓地主等人抱怨工程延宕，導致在外租屋時間拉長，希望市府補貼租金，不過重劃案於法沒有租金補貼，加上每個重劃案的都是財務獨立，會在財務許可範圍內研議補償，也會將配地行政作業、建照請領作業提前啟動，讓地主一拿到地就能施工蓋房子。

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