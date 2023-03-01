桃市追思228 獻花默哀

桃園市長張善政和受難者家屬一同獻花致意。（記者陳恩惠攝）

2023/03/01 05:30

〔記者陳恩惠、洪美秀、張勳騰／綜合報導〕「二二八事件」昨屆滿七十六週年，桃園市政府在桃園市蘆竹區二二八紀念公園舉辦「二二八事件追思紀念」活動，市長張善政與市府局處首長、民意代表等人，陪同十餘名受難者家屬一同獻花並默哀追思。

張善政表示，二二八是歷史上永不能遺忘的不幸日子，隨著時間流逝，當年經歷過事件的長輩陸續離開，如同歷史越來越遠，但身為後代不能輕易遺忘，要深刻記下此事件所帶來的教訓和啟示。

二二八事件受難者陳景通當年是鐵路局機關士（火車駕駛員），在傳授火車機械維修知識技能所組的讀書會擔任老師，因而牽連入獄重判十六年，出獄後為紀念綠島冤獄，特地將兒子名字改為陳泰源；陳泰源昨出席紀念活動表示，以往每年的二二八追思儀式，他都陪著父親參加，父親於二年前以九十六歲高齡辭世，他與妻子仍會持續參與，以此懷念父親。

民眾黨主席柯文哲昨天與父親柯承發出席新竹市府舉辦的二二八追思音樂會，同時也是新竹市長高虹安上任後首次主持二二八追思紀念會，柯文哲牽著父親在紀念碑遞上百合追思，他說，父親的心情很沉重，他會好好陪陪父親，至於柯媽何瑞英因為跌倒在醫院休養、未能一起出席，但情況還好。

另，新竹縣府歷年並未舉辦二二八相關追思紀念活動。苗栗縣頭屋鄉象山村孔子廟旁，有座二二八民主英烈紀念公園，十多年來已無舉辦相關追思活動，顯得冷清；該公園甚至無專責單位管理維護，目前仰賴「鄰居」玉衡宮管理委員會人員及義工清理周邊環境。

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