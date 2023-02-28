行人路口事故 桃園去年4249人

桃園市中原大學商圈及中原夜市的行人多、汽機車也多，中壢警分局普仁派出所編排專責警力加強違規蒐證。（記者李容萍攝）

2023/02/28 05:30

中壢幸福街、中山東路交叉口 排全國第二肇事熱點 警加強取締

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕根據「道安資訊查詢網」統計，去年一至十一月底，國內有四萬○八七六名行人因路口交通事故受傷，遭外媒評為「行人地獄」；其中，桃園市有四千二四九人於路口事故受傷，而依其肇事熱點排名，新竹市中華路二段、自由路口全國肇事最多，第二名為桃園市中壢區幸福街、中山東路交叉口。桃園市政府交通局對此表示，將透過增加行人空間以保護行人等弱勢族群通過路口，警方即起也將加強路口「車輛不停讓行人」及「行人違規」取締。

市府將改善動線增加行人空間

交通局表示，除了對該路口進行空間動線改善，今年推出「人本友善一三五」示範計畫，將增加一百處行人庇護島、卅條標線型人行道、五十處行人早開時相，全面推動易肇事路口空間改善，還給行人應有的安全保障。

桃園市警局交通警察大隊指出，警方為保護行人安全，將「車輛行經行人穿越道未禮讓行人、行人違規」列取締重點，本月截至廿六日已舉發八一四件，較去年同期增加近四倍。

今年汽機車未禮讓行人已779件

桃市交通警察大隊長林鼎泰表示，汽機車「未禮讓行人」違規數今年至今已達七七九件，而去年同期僅一五三件，警方已增加「加強路口執法」，在易發生行人事故地點，加強編排勤務攔查取締；桃市發生行人事故的地點，包括中壢區中山東路二段與幸福街口，新中北路與榮民路口及平鎮區金陵路二段一巷口等 地點。

對於中壢區幸福街、中山東路路口被點名去年一至十一月肇事八十七件、造成一二六人受傷，轄區中壢警分局普仁派出所所長甘博倫表示，警方統計該路口同期肇事僅十一件，不過中山東路沿線路口確實多有事故，以沿線路口加總確實為八十七件，警方已對中山東路二段沿線及環中東路、新中北路等易發生事故路段編排專責警力執行路暢專案，加強違規停車驅離及告發取締，讓道路更加暢通。

易發生事故路段 警執行路暢專案

此外，針對深夜及清晨外出運動的高齡者及行人，警方加強宣導應穿著亮色衣物、勿闖紅燈或任意穿越馬路，也發送閃光設備及反光手環等，外出配戴可增加辨識度，提升行人安全。警方也正籌備製作宣導標語及添購LED跑馬燈，將放置在交通事故熱點沿線路段及路口，提醒汽機車駕駛人減速慢行。

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