為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    行人路口事故 桃園去年4249人

    桃園市中原大學商圈及中原夜市的行人多、汽機車也多，中壢警分局普仁派出所編排專責警力加強違規蒐證。（記者李容萍攝）

    桃園市中原大學商圈及中原夜市的行人多、汽機車也多，中壢警分局普仁派出所編排專責警力加強違規蒐證。（記者李容萍攝）

    2023/02/28 05:30

    中壢幸福街、中山東路交叉口 排全國第二肇事熱點 警加強取締

    〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕根據「道安資訊查詢網」統計，去年一至十一月底，國內有四萬○八七六名行人因路口交通事故受傷，遭外媒評為「行人地獄」；其中，桃園市有四千二四九人於路口事故受傷，而依其肇事熱點排名，新竹市中華路二段、自由路口全國肇事最多，第二名為桃園市中壢區幸福街、中山東路交叉口。桃園市政府交通局對此表示，將透過增加行人空間以保護行人等弱勢族群通過路口，警方即起也將加強路口「車輛不停讓行人」及「行人違規」取締。

    市府將改善動線增加行人空間

    交通局表示，除了對該路口進行空間動線改善，今年推出「人本友善一三五」示範計畫，將增加一百處行人庇護島、卅條標線型人行道、五十處行人早開時相，全面推動易肇事路口空間改善，還給行人應有的安全保障。

    桃園市警局交通警察大隊指出，警方為保護行人安全，將「車輛行經行人穿越道未禮讓行人、行人違規」列取締重點，本月截至廿六日已舉發八一四件，較去年同期增加近四倍。

    今年汽機車未禮讓行人已779件

    桃市交通警察大隊長林鼎泰表示，汽機車「未禮讓行人」違規數今年至今已達七七九件，而去年同期僅一五三件，警方已增加「加強路口執法」，在易發生行人事故地點，加強編排勤務攔查取締；桃市發生行人事故的地點，包括中壢區中山東路二段與幸福街口，新中北路與榮民路口及平鎮區金陵路二段一巷口等 地點。

    對於中壢區幸福街、中山東路路口被點名去年一至十一月肇事八十七件、造成一二六人受傷，轄區中壢警分局普仁派出所所長甘博倫表示，警方統計該路口同期肇事僅十一件，不過中山東路沿線路口確實多有事故，以沿線路口加總確實為八十七件，警方已對中山東路二段沿線及環中東路、新中北路等易發生事故路段編排專責警力執行路暢專案，加強違規停車驅離及告發取締，讓道路更加暢通。

    易發生事故路段 警執行路暢專案

    此外，針對深夜及清晨外出運動的高齡者及行人，警方加強宣導應穿著亮色衣物、勿闖紅燈或任意穿越馬路，也發送閃光設備及反光手環等，外出配戴可增加辨識度，提升行人安全。警方也正籌備製作宣導標語及添購LED跑馬燈，將放置在交通事故熱點沿線路段及路口，提醒汽機車駕駛人減速慢行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播