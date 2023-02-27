桃園》拉拉山賞櫻潮 一整天紅燈警示

2023/02/27 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天是二二八連假第二天，時值桃園市「北橫櫻花季」登場，復興區北橫公路（台七線）沿線和上、下巴陵正值粉嫩櫻花接力盛開，成了連假最夯景點；桃園市政府觀光旅遊局建置的「桃園景點人潮警示燈號系統」，拉拉山景點從上午九點到下午五點都呈現人潮擁擠的紅燈警示，假日熱門觀光小鎮的大溪老街從下午一點卅分過後也轉為紅燈，不少遊客抱怨車多壅塞且無處停車。

由於台七線沿線賞櫻景點區及往拉拉山巨木區停車一位難求，市警局交通大隊、大溪警分局呼籲遊客可儘量選擇人潮較少的平日前往賞花。

桃園市府觀光旅遊局統計，全市廿五處熱門景點昨日出遊總人數共廿萬四二四八人次，其中拉拉山七九九七人次，大溪老街二萬八五三七人次；石門水庫風景特區一萬二五五八人次，慈湖一萬二二五六人次，角板山遊憩區五五○八人次，羅浮溫泉區二五二四人次，小烏來風景特定區二五九三人次。

「北橫櫻花季」從中巴陵櫻木花道、恩愛農場、光明農場及拉拉山遊客中心等景點栽種的各式櫻花陸續開花至三月中旬，縱使從桃園市區出發到上巴陵約需兩個多小時車程，櫻花盛開期間，仍吸引眾多遊客上山賞花。

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