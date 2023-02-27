桃市去年稽查吸菸 開罰175件

2023/02/27 05:30

〔記者許倬勛、張勳騰、廖雪茹、洪美秀／綜合報導〕為維護民眾健康與不吸二手菸的權利，桃園市無菸環境正逐步增加，市府衛生局公告中路二號、八德一號及二號社會住宅全面禁菸，全市目前有二八六八處禁菸場所，去年查處一七五件菸害案件；苗栗縣也公告四四九處為禁菸場所，去年開罰五十件。

議員批查察件數 逐年遞減

違者依菸害防制法第十五條規定，處兩千元至一萬元罰鍰，桃園市去年共查處一七五件違規開罰，但桃園市議員彭俊豪認為，衛生局號稱「每天派員稽查」，查察處件數卻逐年遞減、不符民眾期待，期望能加強稽查力道、減少菸害。

依桃園市府衛生局統計，二○二○年的菸害取締案件近千件，二○二一年降至五六三件，去年更跌至一七五件，桃市十八歲以上成人吸菸率也從二○一一年的十八．六％，到去年已降至十一．二％。

下月起 各大專院校開設多元戒菸課

蘇柏文並說，「菸害防制法」已修法明訂大專院校全面禁菸，下日起校方必須主動巡查吸菸熱點，搭配開設多元戒菸課程，訂定分階段戒菸目標，可望讓吸菸人口持續下降。

市議員彭俊豪直言，全市公告二八六八處禁菸場所，但路上隨處可見吞雲吐霧者，尤其半開放場所熱炒店、騎樓外等，但稽查數字卻逐漸下降，令人納悶是否流於形式或執行力度、效度不佳？以實際感受而言，桃園距離「無菸城市」還有很長一段路要走。

新竹縣去年一整年總共稽查七二六○家次，除了取締違規吸菸，也會稽查有無依規定於入口明顯處張貼禁菸標誌、禁菸場所內不得放置菸灰缸等。新竹市則有一八五處公告癮君子於禁菸場所吸菸區域。

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