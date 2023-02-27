桃園》頂社國小「校中廟」 護祐社區與學童

頂社國小學生會協助打掃坑子福德宮周邊環境。左為學校司令台、右是福德宮廟。（記者周敏鴻攝）

2023/02/27 05:30

記者周敏鴻／專題報導

桃園市蘆竹區頂社國小是每個年級只有一班的農村小學，校內有座「校中廟」坑子福德宮，占地近八十坪，毗鄰著司令台、操場，師生集會或學童上體育課時，廟裡常有信眾焚香祈福，人與神、教育跟信仰融洽並存，毫無違和感，是罕見的校園風情。

當年地方奔走購地、興學

坑子福德宮為何會成為「校中廟」？頂社國小校長孫俊國表示，須從創校歷史說起，因坑子里地處偏僻，早年沒有公車行駛，這裡孩子想要上學，得走路到四公里外的坑子國校（後改稱外社國校），非常不便。

地方人士積極爭取設校並發起樂捐購地，買到面積五分多的校地，一九五六年創設坑子國校頂社分班，先利用坑子集會所當教室，一九五八年升格頂社分校，當時鄉公所再補助添購四分校地，之後校舍陸續增建，一九六二年獲准獨立為頂社國小。

頂社國小建校之初的校地就在坑子福德宮周邊，基於對地方信仰的尊重，儘管隨著校舍多次擴增，在廟旁相繼蓋起了禮堂、視聽教室，鄉親從未出現過要遷廟的聲音，甚至將校、廟視為一體，更有信眾自豪地說：「坑子福德宮前有頂社國小操場，有哪個福德宮的廟前廣場能這麼大？」

送完孩子上學 就到廟裡拜拜

幾十年來，許多里民畢業於頂社國小，成家養兒育女後，已習慣每天送孩子上學後就到福德宮拜拜祈福，社區長輩在廟前閒坐時，也會順便照顧年幼的學童，學生平日協助打掃福德宮周邊環境，每逢考試前也都到廟裡虔誠祈求福德正神保佑考試順利。

據坑子福德宮的重修石碑記述，該廟建於清朝同治七年（一八六八年），本來是約一公尺高的小廟，一九七七年鄉親集資擴建，後因年久失修，二○一八年啟動重建，翌年元月完工，煥然一新，神明重新入火安座。

坑子福德宮主委陳長江回憶，重建前估算總經費約需七百萬元，眼看預定動工日將屆，信眾捐資僅三百餘萬元，令人煩惱要不要變更寺廟設計，神奇的是在動工前的短短數天裡，多了好多筆樂捐，累計募得八百餘萬元，大家咸信福德正神靈驗讓事情有歡喜的結果。

蘆竹區昔有平埔族坑子社、南崁社的聚落，坑子里長游象益瀏覽「文化部國家文化記憶庫」，推斷廟史已有二二七年。「干爾彌」可能是坑子社大地主或重要人物，因漢化而信仰土地公並樂於捐地。

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