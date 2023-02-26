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    追思228 桃園辦紀念展導覽故事

    受難者家屬與民眾在二二八紀念碑前獻花追思。（資料照，記者魏瑾筠攝）

    受難者家屬與民眾在二二八紀念碑前獻花追思。（資料照，記者魏瑾筠攝）

    2023/02/26 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府廿八日下午兩點將在蘆竹區二二八紀念公園，舉辦二二八事件七十六週年紀念活動，以「體會奉獻‧感念無限」主題音樂會、獻花、默哀一分鐘、城市紀念展等，邀請桃園地區的事件受難者家屬與民眾，共同追思受難者，記取這段歷史傷痕，致力族群融合與民主自由。

    桃園市民政局規劃城市紀念展，是以二二八事件紀念基金會提供的圖文，安排二二八、白色恐怖的文史研究者陳銘城，敘說二二八事件桃園故事的始末與相關地點或場所的變遷，市長張善政將出席追思。

    民政局長劉思遠說，「清鄉行動的大量傷亡」部分，講述二二八事件發生後，時任蘆竹鄉長林元枝率領學生佔領軍用機場奪取槍械，保護鄉土安全，但遭政府派部隊鎮壓清鄉，造成大竹等地死傷慘重，因此興建了二二八紀念碑。

    陳銘城受訪說，他將補充受難者名單，包括當時住在桃園鎮的八堵車站站長李丹修、前桃園縣長吳伯雄的二伯父吳鴻麒，兩人都因在外縣市往生而常被遺忘，另有林元枝與他的二哥王傳境等親人、劇作家簡國賢與他的妹婿劉永流等人，都在大溪被部隊打死，以及中壢鎮長劉興妨、副鎮長林煥榮被部隊逮捕等，還原二二八事件史實。

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