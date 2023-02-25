（桃園）機捷關電扶梯惹議 11站改全天開放

桃園機場捷運A18等站的電扶梯已恢復全日開啟。（記者周敏鴻攝）

2023/02/25 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕有民眾元月廿日在桃園機場捷運A18高鐵桃園站，目睹一家四口的韓國遊客，因站區電扶梯關閉而得抬著行李走樓梯下樓，他在臉書發文感嘆「覺得很羞恥」後，引起熱議；桃園大眾捷運公司昨緊急公告，旅運量大的車站恢復電扶梯全日開啟，旅運量較低的車站則維持尖峰時刻開啟，其餘時間節能關閉。

網友文中批評，A18站是多少桃園國際機場旅客轉乘高鐵的重要轉運點，卻因桃捷公司只顧節能而日日關閉電扶梯，根本毫無營運判斷能力，是拖累台灣旅行品質的兇手之一。

其他網友紛紛呼應，指「不止A18，很多站都在節能，樓梯又高又陡，都沒有考慮到老人小孩」、「太白癡了！那些拿著大行李箱的旅客怎麼辦？」

桃捷回應，離峰時刻節能措施是配合中央政策，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發生後，旅運量銳減，擴大關閉電扶梯等措施，去年十月邊境開放，這個月更解封，公司觀察旅運量調整管控。

桃捷前晚起，旅運量大的A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A4新莊副都心站、A7體育大學站、A8長庚醫院站、A9林口站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、A21環北站全日開啟電扶梯，其餘車站維持尖峰時刻開啟，其餘時間關閉，攜帶大型行李的民眾可利用各站的電梯上下樓。

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