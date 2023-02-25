（桃園）班班吃石斑 4月底前陸續上菜

桃園國小24日供應的石斑魚料理「紅燒銀羅石斑魚」，以石斑魚、蘿蔔入菜。（桃園國小提供）

2023/02/25 05:30

桃園、復興、中壢、觀音、八德等區先供貨 全市21萬師生都吃得到

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政院推動全國國中小學營養午餐「班班吃石斑」計畫，延展實施至本學期，桃園市政府農業局長陳冠義昨說，審酌漁獲供應狀況及區域平衡，先行供貨桃園、復興、中壢、觀音、八德等區的學校，四月底前陸續供貨其他學校，讓全市二四六所國中小學、共約廿一萬名師生都能享用到石斑魚。

行政院規劃上學期讓全國國中小營養午餐有機會吃到四次石斑魚料理，計畫延展實施至本學期，讓未達四次的學校趕上進度，目前桃園市學生品嘗次數二到三次不等。

桃園國小吃第3次 學生提議要香酥

桃園國小校長楊雅真表示，上學期師生吃到兩次，特別製作影片記錄學生期待、享用石斑魚料理的神情，加上昨天第三次，分由兩家團膳業者料理，包括以石斑魚與蘿蔔入菜的「紅燒銀羅石斑魚」，以及結合石斑魚、黑輪與甜椒的「香酥石斑魚」，後者是學生在午餐委員會上提議，再由校方與廠商討論可行性，她提議加入蔬菜兼顧美味與營養，第四輪已經下單，預計三月廿三日食用。

長興國小 山區學童好期待下一次

長興國小師生上學期也享用到兩次，料理方式為乾煎、紅燒，校長邱芬蘭說，校內營養午餐為自辦，由廚工媽媽協助料理，因山區學校餐食較少有魚類料理，而石斑魚口感特殊，小朋友都吃得出來，本學期已於二月廿二日供應清蒸石斑魚，小朋友一掃而空，都期待下一次且盼供應量再多一點。

陳冠義表示，供應學生食用的石斑魚主要透過漁業署「冷凍加工石斑魚共同供應契約」下訂採購，貨源皆為「三章一Q」（CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品TAP、有機農產品等三種標章，及台灣農產品生產追溯QR Code）認證的龍膽石斑或龍虎斑，出貨、加工及到貨都有嚴格把關，桃園市師生吃一次石斑魚所需量能約十六公噸，已洽詢廠商每週需供應五公噸，各區學校預計在四月底前陸續供應。

酥炸方式的石斑魚料理十分受到小朋友歡迎。（桃市府農業局提供）

營養午餐石斑魚美味料理，桃園國小學生開心享用。（桃市府農業局提供）

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