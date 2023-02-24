學測60級分 武陵5人 新興、復旦各2人 桃園1人

2023/02/24 05:30

〔記者謝武雄、鄭淑婷、魏瑾筠／桃園報導〕一一二學年度大學學科能力測驗成績昨天公布，桃園市共有十人滿六十級分，其中市立武陵高中就佔了半數五人，表現最為亮眼；為協助學生通過第二階段申請考驗，各校將為學生辦理相關講座，並請校內教師指導學生口、面試訣竅，提供學長姐備審資料、考古題等，希望第二階段考試拿下好成績。

武陵高中校長林煥周表示，今年該校七四五名考生，有三八八人數學A達到頂標（十一級分），自然組滿級分有四人、社會組滿級分一人；桃園高中郭彥謙滿級分，他就讀數理專長班，擅長物理、喜歡思考及新事物，目標是能就讀台大電機系。

新興高中副總校長林繼生說，該校今年學測再創佳績，有二人滿級分，都是從國中部直升，其中劉凝希望能就讀台大醫科；黃世寬的父親是衛生所醫師，疫情期間看見父親擔任防疫尖兵，耳濡目染下，希望成為和父親一樣的醫師。

復旦高中自然組學生陳彥璋、社會組學生劉冠宏獲滿級分，二人都是直升的高中生，沒有補習過的陳彥璋說，自己都是利用老師出的題本複習，大學希望攻讀資工學系；劉冠宏就讀國中時由於英文能力欠佳，上高中後每日苦背單字、閱讀英文來鞏固英文基礎，期望朝法政學群發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法