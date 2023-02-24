桃園擴大肺癌篩檢 4大類市民免費

桃市府擴大肺癌篩檢，市長張善政（中）代表與16家醫院簽約。（記者鄭淑婷攝）

2023/02/24 05:30

與16家醫院合作 3/1起提供低劑量電腦斷層篩檢 2.5萬人受益

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部統計肺癌高居國人癌症死亡率第一位，桃園市前年有七一一人死於肺癌，市府為能幫助市民及早發現、及早治療，推動擴大肺癌篩檢計畫，三月一日起提供四大類市民免費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，估計有二萬五千人受益。

吸菸、家族史、空污、石綿暴露者

衛生局公布四大類市民免費篩檢，包括「菸品暴露」四十到四十九歲重度吸菸史者；「相關疾病史或家族史」十年內曾有肺結核病史或乳癌病史者，四十到四十四歲女性、四十到四十九歲男性且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌者；「職業暴露」暴露在石綿相關職業工作或暴露在致癌物質環境砷、鎘及鎳工作一年以上且迄今超過十年者。

另有「空氣污染」，桃園市十三處工業區工作十年以上者，廟宇工作十年以上者、每家上限兩人，四大觀光夜市內攤商及商家且暴露油煙十年以上實際從業人員、每家上限兩人，環保局、清潔大隊外勤人員，警察局及消防局外勤人員，殯葬管理所工作十年以上者，符合資格者可至衛生局線上預約平台申請。

及早發現 第一期5年存活率9成

市府昨邀集四大類市民代表共同按下啟動鈴，並與十六家醫院代表簽約合作，市長張善政表示，早期肺癌難以發現，但第一期肺癌的五年存活率約九成，若等到第四期才發現並就醫，五年存活率僅剩一成，希望透過肺癌篩檢揪出早期肺癌，讓市民遠離肺腺癌憂慮。

市議員舒翠玲昨在現場現身說法，二○一九年底到醫院進行LDCT篩檢等健檢，在肺部橫隔膜旁邊發現一公分多、毛玻璃狀的東西，醫師建議開刀拿除，當時她手術住院約一週出院，選民沒人知道她才動手術，她認為健康檢查非常重要，及早發現身體裡若長了不好的東西可及早治療，肯定擴大肺癌篩檢計畫。

三月一日起將提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢。（桃園市衛生局提供）

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