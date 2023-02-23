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    （桃園）加水站水質抽驗 去年20件不合格

    衛生局抽驗市面加水站水樣，為水質把關。（衛生局提供）

    衛生局抽驗市面加水站水樣，為水質把關。（衛生局提供）

    2023/02/23 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕加水站販售飲用水衛生攸關消費者健康安全，桃園市政府衛生局每年抽檢市面加水站的環境、水質衛生，去年查核三三七處，水質抽驗五五八件，檢驗微生物及重金屬，結果有廿件不合格，經限期改善後複驗均合格，另查獲三處未經核准卻擅自營業，依桃園市加水站衛生管理自治條例第四條規定裁罰，並要求向衛生局申請核准營業。

    衛生局官員表示，廿件不合格的水樣，有三件檢出大腸桿菌群，十五件檢出綠膿桿菌，二件同時檢出大腸桿菌群和綠膿桿菌，限期改善後複驗均合格。

    衛生局分析已取得許可證的三三四處加水站，發現一六七處的加水機台未張貼管理相關文件，包含水源供應許可文件、水質檢驗報告、設備維護管理紀錄等資訊，經依加水站衛管自治條例要求業者限期改善完成。

    衛生局呼籲，民眾至加水站購買盛裝飲用水時，應查看是否張貼水源、水質相關資訊及環境衛生狀況，才能喝得安心，也應注意盛裝容器的清潔，並確實煮沸後再飲用，如有消費問題或爭議，可撥0800-285000或1950消費者服務專線洽詢，或向衛生局或市府消費者服務中心申訴。

    抽驗結果公布於衛生局官網及桃食安心資訊平台（http://food-safety.tycg.gov.tw/）「新聞稿」區供民眾參考。

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