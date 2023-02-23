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    首頁　>　桃園市

    石門水庫遊客回溫 船家促改善塞車

    石門水庫昨天展開全台唯一的水上媽祖遶境，各式神尊搭乘遊艇遊湖遶境祈福。（記者李容萍攝）

    石門水庫昨天展開全台唯一的水上媽祖遶境，各式神尊搭乘遊艇遊湖遶境祈福。（記者李容萍攝）

    2023/02/23 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕全國唯一的石門水庫水上媽祖遶境祈福活動，昨在阿姆坪碼頭登場，廿八艘遊艇載著媽祖、開漳聖王、土地公等神尊遊湖祈求風調雨順不缺水、遊艇業生意興隆及漁民漁獲豐收；桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春受訪反映，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緩和，遊湖生意約回升七成，但園區停車委外經營，收費方式改變，春節大塞車，加上園區餐飲服務不完善，建議市府及相關單位檢討改善。

    車輛入園動線差 討論引進智慧系統

    石門水庫管理中心主任林弘毅表示，水庫園區今年春節大年初一塞車，一則因區外交通流量大增，二因車輛出園偶有不順且有許多車要入園，引發塞車及遊客反彈，北水局、市府及警方日前現勘，決加強周邊交管號誌與管制彈性調整，園區更將以入園車輛總量管制方式，避免園區內外交通打結困境。

    至於園區內餐飲服務，除部分委由市府及其委託桃禧公司設置咖啡屋，管理中心先設置販賣機，最終將把今年完成甫收回壩頂商街重新整理後開張營業，以提供並解決入園遊客適當的餐飲需求、休憩空間需求。

    壩頂商街重整營業 解決餐飲需求

    市府觀光旅遊局官員回應，二二八連假將至，警方已會同交通局將龍潭區石門路、龍源路口車道配置調整，增加往龍潭交流道方向的車道容量，觀旅局也與北水局討論車輛入園智慧化系統，改善動線不佳問題，另規劃石門水庫一日遊程及行銷，共同復甦水庫觀光。

    陳咪春表示， 石門水庫現有觀光遊艇、漁撈船與農務船等近一百八十艘，遊客到石門水庫搭遊艇，可往返大壩、阿姆坪碼頭、龍珠灣，只要水庫水位超過二四○公尺（滿水位二四五公尺），還可暢遊薑母島和新溪口吊橋。

    石門水庫昨天展開全台唯一的水上媽祖遶境，各式神尊搭乘遊艇遊湖遶境祈福。（記者李容萍攝）

    石門水庫昨天展開全台唯一的水上媽祖遶境，各式神尊搭乘遊艇遊湖遶境祈福。（記者李容萍攝）

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