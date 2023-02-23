桃園賞鳥地圖上網 精選15鳥點

大溪百吉林蔭步道常見的赤腹山雀。（桃園市野鳥學會，施純霖拍攝）

2023/02/23 05:30

野鳥學會製作 都市到山林、近海與水庫 都有熱門地點

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市全年都能賞鳥，大園區許厝港濕地更被國際鳥盟評為重要野鳥棲地，秋冬常聚集鷸鴴科，如黑腹濱鷸、東方環頸鴴等，桃園市野鳥學會為了讓民眾更易於親近鳥類，精選出市境內十五處熱門鳥點，特製「桃園市賞鳥地圖」上網公布，歡迎民眾瀏覽循線前往賞鳥。

桃園鳥會總幹事范卓昭說，計畫起源是有感於不少鳥友無法配合學會舉辦活動的時間，加上越來越多市民朋友對於珍禽生態有興趣，才會起心動念製作賞鳥地圖，方便民眾按圖索驥尋得鶯啼鳥囀，歷經一年蒐集資料、實地踏勘與撰寫文案，彙整十五處熱門鳥點，這個月在該會官網上架。

許厝港3路線 百吉步道有中高海拔鳥類

桃園鳥會推薦的十五處鳥點分布在都市到山林、近海與水庫，包括中壢區老街溪河川教育中心、桃園區三民運動公園及虎頭山公園、大園區竹圍漁港及許厝港濕地、李厝；龍潭區大北坑步道、石門水庫、三坑自然生態公園；復興區角板山、拉拉山、東眼山；大溪區百吉林蔭步道、大溪河濱公園；八德區八德埤塘公園。

詳述出沒鳥類、環境、交通、賞鳥時機

賞鳥地圖對鳥點的介紹詳盡，從當地的環境背景、交通路徑、賞鳥時機、出沒鳥類等應有盡有，例如許厝港有三條賞鳥路線可供選擇，其中一條可從圳頭軍史公園旁古亭路進去，沿海堤走往防風林至紅樹林復育區，此處常可見褐頭鷦鶯、棕扇尾鶯、黃頭扇尾鶯在灌木間跳躍。

范卓昭說，賞鳥地圖的設計還考量到特定鳥類出沒的季節、民眾前往的可及性，像是有意欣賞棲息在中高海拔的鳥類，就可選在冬季至大溪區百吉林蔭步道，此時會有白耳畫眉、青背山雀、白尾鴝等，步道最高點位於百吉隧道正上方，視野開闊，也很適合觀察猛禽翱翔。

范卓昭提醒鳥友賞鳥務必「遠觀」，且保持安靜、不接觸、不餵食，想要拍攝鳥類美麗身影的鳥友，切勿使用閃光燈。

野鳥學會製作熱門鳥點地圖，民眾可按圖索驥賞鳥，圖為百吉林蔭步道。（桃園市野鳥學會提供）

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