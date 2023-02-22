戒毒讀完大學 主廚想當社工助人

日光主廚「小明」（右二）和學員們一起經營咖啡餐車。（記者余瑞仁攝）

2023/02/22 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署昨辦「反毒咖啡車應援」活動，邀請台灣日光全人發展協會個案分享戒癮故事，卅四歲主廚「小明」曾吸毒八年，人生陷入黑暗，幸在日光協會協助下成功戒毒，也完成大學學業，希望成為社工師，幫助染上毒癮的迷途少年戒毒回歸正途。

日光協會是二○一三年由牧師陳健榮與妻子王慕婉在楊梅區創設，收容安置十八至六十歲毒品更生人，提供生命教育、國英數及作文學科課程，還安排西點烘焙、木工藝等職業訓練。

小明昨分享經驗時說，十六歲時加入宮廟陣頭，成天滋事並接觸毒品，吸了八年K他命，嚴重戕害身體，正常人膀胱有五百毫升容量，他因吸毒只剩卅毫升，為此動了兩次手術，儘管醫生苦勸戒毒，但他「走到停車場，還是忍不住拿出毒品吸食」，當兵期間也沒間斷，病情加重，曾數度休克，多次將毒品沖進馬桶，更向父母下跪、發誓不再碰毒，仍難戒除。

小明直到加入日光之家，慢慢學習與人相處、被愛、被接納，從每天得跑上百次廁所，經牧師、師母耐心陪伴，花兩年完成戒毒療程，在日光一待就是八年，去年從萬能科大餐飲系畢業後擔任日光主廚，目前完成空中大學社工二年期專班課程，盼以過來人身分協助其他迷途少年重生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法