為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    戒毒讀完大學 主廚想當社工助人

    日光主廚「小明」（右二）和學員們一起經營咖啡餐車。（記者余瑞仁攝）

    日光主廚「小明」（右二）和學員們一起經營咖啡餐車。（記者余瑞仁攝）

    2023/02/22 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署昨辦「反毒咖啡車應援」活動，邀請台灣日光全人發展協會個案分享戒癮故事，卅四歲主廚「小明」曾吸毒八年，人生陷入黑暗，幸在日光協會協助下成功戒毒，也完成大學學業，希望成為社工師，幫助染上毒癮的迷途少年戒毒回歸正途。

    日光協會是二○一三年由牧師陳健榮與妻子王慕婉在楊梅區創設，收容安置十八至六十歲毒品更生人，提供生命教育、國英數及作文學科課程，還安排西點烘焙、木工藝等職業訓練。

    小明昨分享經驗時說，十六歲時加入宮廟陣頭，成天滋事並接觸毒品，吸了八年K他命，嚴重戕害身體，正常人膀胱有五百毫升容量，他因吸毒只剩卅毫升，為此動了兩次手術，儘管醫生苦勸戒毒，但他「走到停車場，還是忍不住拿出毒品吸食」，當兵期間也沒間斷，病情加重，曾數度休克，多次將毒品沖進馬桶，更向父母下跪、發誓不再碰毒，仍難戒除。

    小明直到加入日光之家，慢慢學習與人相處、被愛、被接納，從每天得跑上百次廁所，經牧師、師母耐心陪伴，花兩年完成戒毒療程，在日光一待就是八年，去年從萬能科大餐飲系畢業後擔任日光主廚，目前完成空中大學社工二年期專班課程，盼以過來人身分協助其他迷途少年重生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播