桃園工商地下水智慧管理 掌握67％用量

水務局建立「地下水管理系統」，智慧量水設備可隨時監測水權用戶的抽水狀況。（市府水務局提供）

2023/02/22 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市為國內工業大城，地下水資源用量極大，市境現有一三八一口工商水井，水權總量每年達一‧九一億噸，市府水務局建立「地下水管理系統」監測地下水情，輔導廠商建置智慧量水設備，四年前迄今收錄五六八處大戶水井，可掌握六十七％水權使用量，預計明年掌握達九十％。

水務局長劉振宇表示，桃園市地層多為紅土卵礫石層，地質較為堅硬，不易有地層下陷的疑慮，但卅處工業區分布在大園、中壢、龜山、蘆竹、大溪、龍潭、楊梅、觀音、新屋等地，每月地下水用量超過十萬噸的大戶多達七五○戶，若未能有效管理，未節制的抽水行為，恐導致不可逆的惡果。

水務局水利行政科長葛其民說，二○一九年制定並施行「桃園市地下水水權裝置量水設備自治條例」，賦予水務局嚴格管理地下水取水作業、將地下水資源智慧化管理的法源。葛解釋，地下水與自來水的最大差異，在於一次申請通過就有五年使用權，不必付水費，若廠商為節省成本，處理非高級製程時，就用地下水代替自來水，而市府掌握地下水實際用水量，除遏止不肖廠商的行為，更能在大旱來臨時讓「救命水源」派上用場。

根據前述自治條例，水務局輔導地下水年引用水量達十萬噸以上的水權人，在水權井裝設智慧量水設備，透過即時傳輸平台運作進行大數據分析，隨時檢視水位變化，一旦發現將超過申請量，可立即通知廠商注意，用水紀錄也能自動上傳。

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