（桃園）青創貸款補貼擴大 在地營運享優惠

桃園推出青年創業貸款利息補貼政策，市長張善政（左二）與青創團隊研發人員互動交流。（記者李容萍攝）

2023/02/22 05:30

在桃園登記提供200萬5年免息 外縣市登記但在桃園實際營運 可3年免息

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府昨天宣布號稱「全國最優」的青年創業貸款利息補貼政策，針對在桃市設立登記的青創公司，市府提供最高二百萬元青創貸款五年免利息的補貼，在外縣市登記但在桃市實際營運的青創公司，市府也提供最高二百萬元青創貸款三年免利息的補貼，以支持擴大在桃市營運，減輕青創初期的負擔。

資金友善 鼓勵電商、資訊等產業

市長張善政昨到青年局的青創指揮部宣布上述政策時說，桃市是六都最年輕的城市，年輕人在這裡找工作、創造工作機會，不光資金友善，其他友善配套也很重要，以「項目友善」為例，市府將以青年關心、喜好的創業主題作為優先補助，鼓勵團隊發展電子商務、網路資訊等領域，配合「社群友善」，協助國內外行銷，提供青創團隊實質助益，在桃市打拚。

青年局長侯佳齡表示，桃市對在地青創公司的貸款利息補貼，跟台北市一樣，優於其他縣市，在外縣市登記但在桃市實際營運的青創公司的補貼，則是桃市加碼，整體是全國最優。

青年局設單一窗口 受理申請諮詢

侯說，即起在青年局的青創資源中心單一窗口，受理貸款諮詢及利息補貼申請，現階段並無名額限制，詳情瀏覽官網（https://youth.tycg.gov.tw/），或洽詢03-4220908。

張提及，每年在美國拉斯維加斯舉辦的美國消費性電子展（CES），規模龐大且影響廣泛，今年桃市多組青創團隊獲選參與，包括「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器，「智穎智能」研發塑膠射出成型的智慧製造，「方略電子」研發軟性顯示器突破平面限制；「茂楷高分子」研發高分子再生塑膠粒，「膜淨材料」及「方略電子」榮獲CES創新獎。

茂楷高分子負責人彭欣惠、膜淨材料負責人張旭賢認為，青年局提供創業基礎知能課程及一對一業師輔導，從最初學生創業到參加國際展覽獲頒獎項，都有很大幫助，新推出貸款利息補貼，對公司後續設備購買相當有利。

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