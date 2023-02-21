大溪YouBike增2站 等3個月沒來電

市府交通局在大溪區僑愛停車場設置YouBike站，已完成近三個月遲未送電啟用。（記者李容萍攝）

2023/02/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪區旅遊景點眾多，市府交通局已在大溪區建置十一個YouBik場站，但有民眾反應僑愛停車場、至善高中兩個YouBike站完成設站近三個月，卻因台電接電作業遲未完成，兩場站至今無法啟用，抱怨YouBike「難道是做做樣子」？「只能看不能用」，市議員陳治文為此籲請台電公司應重視大眾利益、儘早完成接電作業，以利民眾使用。

僑愛停車場、至善高中新設站

對此，台電桃園營業處昨表示，僑愛停車場YouBike站因為接線涉及挖路埋管，已排定三月中旬開挖埋管進行接戶線，完成後預定三月中下旬通電；至善高中YouBike站也因路樹影響接電作業，近日已修剪完成，昨日已進行接戶線施工，預計本月下旬可望送電。

市府︰預計4月可全面啟用

市府交通局運輸規劃科長陳家緯表示，市府自二○一六年推動公共自行車租賃系統，全市現有YouBike站四○七站、一萬○三四五輛車，僑愛停車場、至善高中YouBike場站，經查詢台電作業進度，預計四月可全面啟用。

陳治文表示，當地大多是上班、上學的通勤族，如今設站完成卻只能看不能用，希望市府、台電能努力儘早接電啟用，造福通勤族群。

僑愛新村家長認為，僑愛新村居民往八德、桃園的上班、上學通勤人數眾多，目前正值介壽路綠線捷運施工交通黑暗期，YouBike對鄰近通勤族而言是最佳代步工具，希望YouBike站趕快啟用；至善高中學生也說，因往返學校的客運班車少，騎乘YouBike可享前卅分鐘完全免費，且使用YouBike彈性大，可以往返大溪老街、月眉停車場等，學生們都希望有更便捷的YouBike場站可以方便通勤。

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