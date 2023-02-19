為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃市增護欄、防墜網 32工作井強化防護

    桃園市府水務局要求施工廠商在迎車面放置灌水紐澤西護欄，龍舟國手墜井案發處已完成設置。（桃市府水務局提供）

    桃園市府水務局要求施工廠商在迎車面放置灌水紐澤西護欄，龍舟國手墜井案發處已完成設置。（桃市府水務局提供）

    2023/02/19 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市十六日發生亞運龍舟金牌國手、「龍舟天菜」陳俞安墜落十四公尺深的污水下水道工作井身亡事件，意外成因與責任正由檢警調查中。案發後，各界要求全面檢視工區安全聲浪不斷，市府水務局統計全市施工中的工作井共卅二處，已與BOT（興建、營運、移轉）廠商重新巡檢，並加強防護設施。

    桃園市二○一四年升格以來，加速推動污水下水道系統，不少主要幹道都可見護欄圍起的工區，目前北桃園有十七處、中壢十處、大溪埔頂兩處、楊梅一處、青埔兩處。

    水務局總工程司魏茂銹昨天表示，污水下水道工程每週都進行工區巡查、定期夜間巡查，並有不定期抽查交通維持計畫及聯合稽查等管理機制。

    魏說，水務局長劉振宇十七日邀集污水下水道BOT建設計畫的三家民間機構，及相關監造、履約管理等工程人員，全面檢視各工區安全措施，並由廠商簡報現場配置，包含警示燈及爆閃燈、施工圍籬等佈設。

    魏茂銹表示，因應前次事故，所有工作井除了既有施工圍籬、防墜鐵質護欄及防墜網等三層防護措施，還要求施工廠商在迎車面放置灌水紐澤西護欄、增設燈具加強夜間警示及增設一組防墜網，提高工區安全維護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播