桃市增護欄、防墜網 32工作井強化防護

桃園市府水務局要求施工廠商在迎車面放置灌水紐澤西護欄，龍舟國手墜井案發處已完成設置。（桃市府水務局提供）

2023/02/19 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市十六日發生亞運龍舟金牌國手、「龍舟天菜」陳俞安墜落十四公尺深的污水下水道工作井身亡事件，意外成因與責任正由檢警調查中。案發後，各界要求全面檢視工區安全聲浪不斷，市府水務局統計全市施工中的工作井共卅二處，已與BOT（興建、營運、移轉）廠商重新巡檢，並加強防護設施。

桃園市二○一四年升格以來，加速推動污水下水道系統，不少主要幹道都可見護欄圍起的工區，目前北桃園有十七處、中壢十處、大溪埔頂兩處、楊梅一處、青埔兩處。

水務局總工程司魏茂銹昨天表示，污水下水道工程每週都進行工區巡查、定期夜間巡查，並有不定期抽查交通維持計畫及聯合稽查等管理機制。

魏說，水務局長劉振宇十七日邀集污水下水道BOT建設計畫的三家民間機構，及相關監造、履約管理等工程人員，全面檢視各工區安全措施，並由廠商簡報現場配置，包含警示燈及爆閃燈、施工圍籬等佈設。

魏茂銹表示，因應前次事故，所有工作井除了既有施工圍籬、防墜鐵質護欄及防墜網等三層防護措施，還要求施工廠商在迎車面放置灌水紐澤西護欄、增設燈具加強夜間警示及增設一組防墜網，提高工區安全維護。

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