《桃園》魯冰花季登場 龍潭花開約6成

「2023戀戀魯冰花」活動即日起至28日在桃園市龍潭區大北坑、三和一帶登場，桃園市政府農業局指出，魯冰花已陸續開花，目前整體花開約5、6成，花期預計可持續至3月10日，歡迎民眾到桃園來賞花。（記者魏瑾筠攝）

2023/02/19 05:30

種植8.45公頃 活動即起至2/28 花期可至3/10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市「二○二三戀戀魯冰花」活動，即起至廿八日在龍潭區大北坑、三和一帶登場，農業局種植魯冰花面積共八．四五公頃，陸續綻放迄今整體開約六成，花期估計可至三月十日。客家事務局配合推出好物市集、音樂饗宴、客家童玩樂等，豐富遊憩內容，邀請民眾來客庄賞花。

為大北坑帶來一整年經濟效益

客家局昨在大北坑休閒農業區舉辦今年「戀戀魯冰花」宣傳活動，局長林昭賢表示，龍潭是全國最早種植魯冰花的地方，魯冰花花期二至三週，但為大北坑帶來的經濟效益長達一整年，這次活動也為「世界客家博覽會」暖身，設置世客博專屬攤位，以介紹世客博主場域、副展區及相關活動規劃等。

規劃茶山系、里山系活動

林昭賢說，在大北坑、三和地區分別規劃茶山系、里山系活動，其中，大北坑地區有客家風味雞蛋糕、茶香鑽石餅乾、東方美人冬瓜茶、駐村青年手作生活木藝品及陶藝品等，還有茶山悠活慢旅、茶山好物市集及音樂饗宴等；三和地區則設置里山儀式感區，讓遊客體驗客庄生活理念，還有里山農市集、里山輕旅、DJ音樂祭、客家童玩樂及裝置藝術集點等。

農業局為準備今年的魯冰花季，種植範圍包括大北坑遊客服務中心周邊三．四五公頃，及三水茗園、江申步道周邊五公頃，總計八．四五公頃。

目前大北坑停車場及水土保持教室周邊的魯冰花開花約二至三成，單株花穗約三至四成；大北坑小吃周邊向陽區已開花七至八成，單株花穗開約三至四成，茶園區的花、單株花穗開三至四成；三水茗園周邊向陽區的花、單株花穗均已開八至九成，茶園區的花、單株花穗開四至五成。

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