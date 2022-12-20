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    首頁　>　桃園市

    《桃園》 小內閣名單 民進黨議員當選人批新瓶裝舊酒

    2022/12/20 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市長當選人張善政昨公布小內閣名單，對於外界質疑舊勢力復辟，市長鄭文燦昨受訪語帶保留表示，新市長自然有其考量人選，他都給予尊重與祝福，最重要的是桃園能繼續發展、進步；對比鄭的「輕輕帶過」，民進黨市議員當選人張肇良則砲火猛烈，譏諷新市府充斥朱立倫、吳志揚的人馬，根本是「桃朱隱園」。

    鄭文燦給予尊重 盼桃園繼續發展

    「整份名單有六成都與朱立倫、吳志揚有連結，根本是新瓶裝舊酒」！張肇良說，張善政口口聲聲說用人唯才，但檢視昨天公布的局處首長，選戰期間外界所擔憂的舊勢力復辟，終於還是發生了；他舉例說，副市長蘇俊賓是朱立倫擔任縣長時的環保局長，農業局長陳冠義是朱的秘書，副秘書長賴淑華是朱縣府時代的觀光旅遊局科長，全都是前朝權貴，何來客觀可言？

    張肇良質疑「桃朱隱園」

    張肇良直批，副秘書長金志聿是朱立倫的表弟，朱不避親安排入府，張也欣然接受。此外，秘書處處長執掌繁瑣的庶務工作，張善政卻直接任用朱立倫縣長辦公室的秘書許淑真，令人質疑新市長對於人事任用究竟有無置喙的餘地？任憑朱立倫將張市府一手打造成「桃朱隱園」，令人咋舌。

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