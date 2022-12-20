《桃園》舊司法園區翻修 環保行政園區啟用

環保局與業者合作，各科室辦公室隨處可見環保材質的家具。（記者許倬勛攝）

2022/12/20 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園地檢署、桃園地方法院路先後遷入中路重劃區內的司法園區，舊司法園區一．六公頃土地經市府翻修作為環保行政園區，過去在外租用辦公廳舍的環保局清潔大隊、環境永續科、環境稽查科等科室也一併進駐，一年可為市庫省下五五六萬元租金，昨由市長鄭文燦揭牌啟用。

舊司法園區於二○一九年被選定為市府第二行政園區，去年十月分兩階段施工整修，第一階段於今年二月驗收，同月研究發展考核委員會的一九九九話務中心先行進駐；第二階段於上月驗收，環保局本月初各科室及近六百名公務員陸續進駐，趕在揭牌前提供服務。

市府經濟發展局統計，截至今年十月，全市共有一．二萬家工廠，環境污染負荷相對沈重，升格後公務人員增加，既有廳舍難以全數容納，如環保局所屬清潔大隊、環境永續科、環境稽查科（南、北桃園各一辦公室）都採租用，每年得花費五五六萬元租金，行政園區啟用後，可為市庫省下大筆花費。

鄭文燦指出，舊司法園區風格較為權威，與行政機關調性不符，因此在環保局進駐前進行一番改造，包括移除既有圍牆、增設YouBike站點，廳舍內的辦公、洽公桌椅都以環保材料製成，其中多半來自清潔稽查大隊所設立的「桃仔園修惜站」，另與IKEA合作，落實循環經濟的理念，整體經翻修後煥然一新，走北歐風格裝潢，明亮又寬敞。

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