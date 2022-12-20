桃園鄭文燦八年市政回顧5》觀光亮點 鄭文燦設10休閒農業區

桃市府以一休區一花卉打造休區亮點，大園溪海休區的彩色海芋節，每年吸引遊客到訪。（桃市府農業局提供）

2022/12/20 05:30

記者鄭淑婷／專題報導

桃園市是我國工業、科技重鎮，但「千塘之鄉」美名也彰顯著農業底蘊，各縣市積極發展休閒農業，市長鄭文燦上任之初，市境休閒農業區（簡稱休區）數量是零，他訂下要設十個休區的目標，在去年達成，八年來透過特色節慶活動將人潮帶進休區，讓遊客看見桃園農業特色。

鄭文燦曾受訪談及桃園是北台灣稻米、蔬菜主要產地，農地面積逾四萬八千公頃，地景地貌豐富，農作物多樣，城鄉之間的距離短，非常適合發展休閒農業，只是升格前的縣府沒有看到其中價值，他第一個選在蓮花季發展已久的觀音，二○一六年十二月劃定觀音區蓮花園休區，並在去年新屋區海客休區劃定後，提前達成十個休區目標。

推銷農業特色 一休區一花卉

鄭文燦要求農業局結合各農會與農民，以「一休區一花卉」打造亮點，除了桃園蓮花季，還成功在各區打造花彩節、大園溪海彩色海芋節、龍潭戀戀魯冰花、楊梅仙草花節等。

利用節慶 帶來更多經濟效益

由於花卉有週期性，遊客也出現週期，市府另以節慶副品牌延長觀光週期，像是觀音南瓜節讓觀音蓮花園休區可以從夏天一路玩到秋天，各式農事體驗如栽種西瓜、採摘洛神花等，為地方帶來更多經濟效益。

行銷農漁產品 改善漁港公設

對於桃園市農漁產拓展，鄭文燦以「小而美」、「小而強」為主軸，開發多元通路協助行銷，疫情期間透過蔬果箱、鮮魚箱，將新鮮農漁產送到消費者手中，降低疫情對銷售的衝擊；桃園也致力新農業，鄭文燦上陣推廣「拉拉山咖啡」，協助、輔導青年從農。

桃園市海岸線總長逾四十公里，有台灣唯一的客家漁港新屋區永安漁港，以及大園區竹圍漁港，鄭市府改善竹圍漁港公共設施，設置可容納兩千人的天幕廣場及遊艇專用碼頭，協助桃園區漁會啟動魚產品直銷中心改建，港區面貌煥然一新；永安漁港旁去年完工啟用「永安海螺文化體驗園區」，特殊的建築外觀，館內展出海客文化精神，成為漁港觀光旅遊新亮點。

桃園市10休閒農業區

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