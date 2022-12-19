桃園鄭文燦八年市政回顧④》扶持青創 鄭文燦成立全國首個青年局

桃園市長鄭文燦（右）以「錄音手工書」錄下給青年的鼓勵話語。（記者李容萍攝）

2022/12/19 05:30

記者李容萍／專題報導

桃園二○一四年升格直轄市的首任市長鄭文燦明瞭照顧年輕世代是全球趨勢，隔年四月成立全國第一個青年事務局，兌現競選政見，他認為每個偉大的理想都需要踏出第一步，青年局做好讓桃園青年踏出第一步的輔導及協助工作，安心創業，放心就業，甚至讓外縣市年輕人也選擇來桃園築巢和築夢。回顧這八年，多數青年學子、創業青年肯定「他做到了」。

獲青創資金 3.9億助青年圓夢

青年局陪伴與培育八百組青年團隊和個人，協助取得三億九千萬元創業資金、養成近四千位國內外志工展現人道關懷，累計一三三萬餘人次參與大小型課程與活動；因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，陸續將雲社團、雲志工等青年政策與議題雲端化，成功觸及六八○萬人次關注。

首設委員會 聘146位青諮委員

鄭市府二○一六年全國首設「青年諮詢委員會」，聘請各領域一四六位青年諮詢委員，成為與市府的溝通橋梁；青年局也是市府第一個推動參與式預算的機關，活化龍潭第一市場，讓菱潭街成為參與式預算結合社區營造的成功典範。

這期間包括青創指揮部、安東基地（提供最新AR/VR/MR顯示裝置及民眾導覽體驗）、新明青創基地（AI及智慧機器人的創業育成中心）、興光堡壘─桃園青年創藝聚落、桃園設計庫、桃園市社會企業中心陸續成立；今年啟用「北區青聚點」，服務北北基桃竹及連江縣的地方創生青年團隊，以單一窗口、專人服務整合資源成立「ＴＹＣ青創資源中心」。

闢青創基地 明年再開6處聚落

展望新的一年，將有六座青年多元培育基地啟用，包含八德北區青少年活動中心桃漾館、長庚轉運站A8新創加速器、中壢一號社宅地方創生基地、中路三號社宅數位轉型基地、中路四號社宅職人孵化基地、中原創意聚落等，藉此打造桃園青創生態圈。

康思迅數位整合行銷公司行銷長黃育璇與另兩位創辦人，在學時聽老師說「桃園對於青年創業很多協助」，而留在桃園創業，進駐新明基地後，從創業補助、申請業師、寫企劃書、股權分配、員工如何管理、天使投資與募資等，公司業務成長，員工人數增加，辦公室規模擴大，都要感謝鄭文燦成立青年局的協助。

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