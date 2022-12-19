桃園》追不到雪泡湯趣 羅浮溫泉添人氣

2022/12/19 05:30

〔記者許倬勛、李容萍／桃園報導〕入冬後第一波寒流來襲，復興區拉拉山出現追雪族，這兩天陸續有民眾一家大小全副武裝，直衝上山守候，不過因為水氣不足、溫度不夠低，沒等到瑞雪，許多人改趁太陽露臉的好天氣，從北橫公路下山順道到「羅浮溫泉湯池」泡湯。市府風景區管理處統計，前兩天假日各約有兩百多名遊客進場泡湯。

風管處長廖育儀表示，去年十一月開幕的「羅浮溫泉湯池」設有六口大眾池，可容納一二○人使用，水溫維持攝氏四十一度，平日上午十點開放，下午最晚進場時間是六點卅分；假日上午十點開放，晚間最晚八點卅進場，因應近日天氣氣溫驟降，池區最高溫的藥浴池溫度調升至約攝氏四十五度，賞景池調升至四十二度，其他溫泉池約為卅九至四十度。

泡湯祛寒 勿超過15分鐘

市府衛生局提醒，泡湯時要注意通風、避免飲酒、吃辣、有心血管疾病的人不要泡太深、不要冷熱水交替。衛生局副局長蘇柏文表示，民眾想要泡湯，最好在飯後兩小時後、泡湯時間不超過十五分鐘，採漸進式下水、起身，且不宜單獨浸泡，也要注意冷熱溫差、持續補充水分，這樣才能安心泡湯，若有胸悶、胸痛、頭暈、暈厥症狀或是發生臉歪、手垂、大舌頭等中風徵兆，應立即就醫。

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