《桃園》「張市府」局處長 傳藍營前朝色彩濃

2022/12/17 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長當選人張善政迄未公布小內閣名單，據悉，新北市工務局長詹榮鋒確定接任桃市府秘書長，其他職務還在多方角力。副市長傳出前立委高思博接任，中原大學資管系教授吳肇銘、副教授金志聿於選舉期間擔任智庫角色，也傳出張善政向學校借將，職務分別是副市長及研考會主委。

副市長傳前立委高思博接任

據了解，國民黨前朝在張市府的色彩濃，傳出黨主席朱立倫當桃園縣長時的工務局長古沼格將任工務局長，朱的隨行秘書、現任新竹縣峨眉鄉農會總幹事陳冠義傳接農業局長；前縣長吳志揚時代副秘書長李紹偉傳將出任市府副秘書長，隨行秘書許彥輝傳任體育局長，也傳出時任環保局長陳世偉、地政局長林學堅都可能回任。

國民黨中常委侯佳齡傳接青年事務局長，前行政院長劉兆玄隨行秘書王志弘傳接資訊科技局長；新北文化局長龔雅文傳任桃市府副秘書長，新北教育局副局長劉明超傳接桃市教育局長；台北市客委會主委徐世勳傳接桃市客家事務局長。

府內部分，傳出參事劉思遠將接民政局長，原機要任用參事夏金興可望留任；至於附屬單位，傳出黃國園黨部桃園區二區黨部主委郭雲輝接桃園果菜公司董事長或市府顧問，市議員陳萬得接工策會總幹事，但陳低調否認；桃捷公司總經理鄭德發應台北市長當選人蔣萬安邀請，回台北市政府擔任捷運工程局長。

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