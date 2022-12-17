《桃園》永福里污水飄臭味 水務局埋管改善

近期有中壢區永福里居民反映排水管徑太小，還有落葉塞住排水孔，造成溢流。（桃園市政府水務局提供）

2022/12/17 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市中壢區永福里一帶尚未辦理污水下水道工程，為短期改善家庭污水直接透過道路側溝流入新街溪產生惡臭問題，市府水務局上個月投入近百萬元設置十六處集水井並埋設排水管，但有居民反映排水管徑太小，還有落葉堵塞，造成溢流，水務局稱將定期清理淤積，再觀察三個月，決定是否加大管徑。

全國第二大污水BOT（興建、營運、移轉）案的中壢地區污水下水道系統工程如火如荼進行中，預計十九年內佈設污水管線約二四六萬公里，完成接管一二六個里、約廿萬用戶，屆時可處理高鐵桃園站特定區、國道一號中壢及內壢交流道附近、龍岡等地污水，並改善新街溪、老街溪等河川水質污染問題。

市議員葉明月說，永福橋右岸西園路沿線社區近千戶家庭污水，都是透過道路側溝排放至新街溪，側溝與溪流高低落差使污水四處噴濺，水務局月前設置集水井、埋設排水管，但每逢大雨過後，總有許多落葉、廢棄物堵塞排水孔。

水務局水利工程科長蘇鴻表示，經會勘，決定先透過定期清理集水井淤積，減少家庭污水停留在新街溪的異味，目前排水管管徑約三寸，將觀察三個月的排水量，決定是否加大到六寸寬，以利排放污水，避免溢流。

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