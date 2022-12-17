《桃園》八德楓樹腳公園 變身共融式公園

桃園市副市長李憲明主持八德楓樹腳公園景觀改造工程動土。（市府提供）

2022/12/17 05:30

面積三．五公頃 市府將投入7800餘萬元改造 預計明年底完工、後年初啟用

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推動一區一旗艦型共融式公園計畫，八德區選定楓樹腳公園，前身為軍方土地，面積約三．五公頃，為低度開發公園，市府將投入七千八百餘萬元，經地方投票決定以「燦爛的童年時光」為改造主題，結合在地多元文化，昨天開工，公園主體及遊戲場預計明年底完工，後年初開園啟用。

副市長李憲明主持動土儀式

副市長李憲明主持動土儀式時表示，楓樹腳公園位於八德更寮腳地區，交通便利，只是園內設施較不足，影響民眾使用意願，如今推動共融式公園，規劃具主題性及挑戰性的遊憩設施，包含兒童谷丘攀登遊戲場設置溜滑梯、獵人小屋、木管、攀爬木架、涵洞、攀爬牆，少年森林冒險遊戲場設置長頸鹿遊戲塔、彩色彈跳網、溜滑梯、登山模擬訓練，及利用地形高低差設置高空滑索道等。

票選「燦爛的童年時光」為主題

李憲明說，公園內也規劃闢建高架景觀棧道、景觀水池、水岸步道、景觀農園及銀青健身樂活區等，滿足各年齡層的休閒娛樂需求，公園入口處旁將設置公立幼兒園，讓學童能就近到公園戶外教學。

楓樹腳公園除公幼、桃園捷運通風豎井兩項工程位於東側同一場域，其餘改造工程項目包含，高架景觀棧道、動物意象遊戲塔、共融式遊戲場、廁所修繕、鋪面改善及既有地形調整等，為保留最大草地，將活動區分布於公園四處，並以環狀動線串聯，而能銜接園區東西兩端。

八德楓樹腳公園現僅有罐頭式兒童遊樂設施。（記者謝武雄攝）

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