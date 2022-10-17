桃園教育論壇》鄭運鵬暢談教育5條柱 張善政主張3大方向

民眾黨賴香伶（左起）、民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、無黨籍鄭寶清等人，出席桃園市長候選人教育論壇，這也是四人參選以來首度同台。 （記者鄭淑婷攝）

2022/10/17 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市教師會、桃園市各學校產業工會（簡稱桃學產）昨天主辦「桃園市市長候選人教育政策論壇」，邀請民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清發表教育政策並接受議題提問，這是四人參選以來首度同台交鋒，過程中不時出現火花、針鋒相對。

鄭運鵬主打先前提出的「教育五條柱」政策，包括校舍全面升級、頂大先修班、兩歲幼兒照顧、雙語普及化、教師照顧進化；張善政以二○三○年作為一個里程碑，規劃桃園長期教育政策樣貌，提出國際、科技及科普三大教育方向，另提出品質優先的幼兒教育及減輕教師行政負擔、擴大支持教師等「牛肉」；賴香伶從學區均衡發展、減輕行政負擔讓教師回歸教育本質、保障代理教師聘任及權益、重新檢視雙語教學問題四大構面切入；鄭寶清則提出免費營養午餐，保障代理教師、非山非市（非山區非市區）教師權益，以及重視各種教育現象如師生比過高、代理教師專業不足，並要健全幼兒福利及教育體制。

教師會、桃學產也就雙語政策造成的教學亂象、桃園都心板塊挪移後的學區部署、教學現場與行政人力不足，以及改善校長遴選、考核及不適任校長退場機制的具體作法，請四位候選人回應。

4人首度同台同框 針鋒相對場面不少

四人參選至今首次同台，政策發表及回應提問過程，不時出現火花、針鋒相對。張善政提出教育政策時，批評桃市這八年的教育建設看似不錯，很多新學校及新教室，但遺憾的，今年的評比，桃市在教育與文化層面，從十三名掉到十九名最後一名，他認為「只是花錢不夠，還要花心思」，現在市府財務狀況不好，但不能讓孩子輸在起跑點，只要在公共建設精簡、不亂發包，省下的錢用來提升教育綽綽有餘。鄭運鵬反駁，張善政提出的評比資料，對桃園未必公平，因為桃園正在人口轉型期；回應學區部署問題時，鄭運鵬重申教育政策「所有的興建及修建校舍會如期如質完成」。鄭寶清、賴香伶都反問「如果所有建設都是質如實完工，怎麼還會爆班」？

桃園市教師會理事長張瓊方表示，桃園市長選舉激烈、負面文宣滿天飛，舉辦這場論壇的目的，主要是希望將選舉主軸回歸到政策論辯上，讓候選人以政策吸引選票。

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