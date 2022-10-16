桃園》議員競總成立 綠藍展現大團結

2022/10/16 05:30

〔記者周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕昨雖天氣濕冷，多位桃園市議員選將如期成立競選總部，其中，台灣基進議員候選人藍士博（桃園區），獲市長鄭文燦、民進黨市長候選人鄭運鵬站台及選民熱情相挺，凍蒜聲連連。

鄭文燦說，藍士博曾在市府團隊服務，肯站在第一線認真宣傳理念，呼籲選民讓他當選，讓「台灣派的力量多一席」；鄭運鵬舉例，藍士博曾協助推動龍潭區菱潭街興創基地，執行能力佳又有文史情懷，「名字是士博，能力是博士。」

蘆竹區拚連任的民進黨議員郭麗華、劉勝全，昨各自成立競總、大五福後援會；鄭運鵬說，中正北路交流道半套變整套、捷運綠線施工、機場捷運大道、蘆竹社宅都是他和郭麗華極力爭取；鄭文燦與鄭運鵬致贈象徵當選的「蒜頭禮盒」給郭麗華，群眾高喊「鄭運鵬凍蒜、郭麗華凍蒜」，場面熱絡。

鄭運鵬授旗推薦劉勝全時表示，當初蘆興南路交流道用地費高達十億元，中央要地方依慣例全額支付，最後劉勝全建議將蘆興南路列為航空城聯外道路，替市府省下八億元，是大功臣；民進黨議員候選人許家睿（八德區）後援會成立暨募款餐會，「雙鄭」到場幫政壇新秀爭取鄉親支持。

尋求連任的國民黨議員徐其萬（大園區）後援會成立大會，同黨市長候選人張善政來力挺，指國二甲線天空斷橋是徐其萬多次在議會質詢爭取才獲得地方、中央重視，第一期即將完工，可大幅紓解大園塞車壓力，呼籲票投張善政、徐其萬，讓有能力的人繼續為地方服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法