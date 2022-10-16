為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園》議員競總成立 綠藍展現大團結

    2022/10/16 05:30

    〔記者周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕昨雖天氣濕冷，多位桃園市議員選將如期成立競選總部，其中，台灣基進議員候選人藍士博（桃園區），獲市長鄭文燦、民進黨市長候選人鄭運鵬站台及選民熱情相挺，凍蒜聲連連。

    鄭文燦說，藍士博曾在市府團隊服務，肯站在第一線認真宣傳理念，呼籲選民讓他當選，讓「台灣派的力量多一席」；鄭運鵬舉例，藍士博曾協助推動龍潭區菱潭街興創基地，執行能力佳又有文史情懷，「名字是士博，能力是博士。」

    蘆竹區拚連任的民進黨議員郭麗華、劉勝全，昨各自成立競總、大五福後援會；鄭運鵬說，中正北路交流道半套變整套、捷運綠線施工、機場捷運大道、蘆竹社宅都是他和郭麗華極力爭取；鄭文燦與鄭運鵬致贈象徵當選的「蒜頭禮盒」給郭麗華，群眾高喊「鄭運鵬凍蒜、郭麗華凍蒜」，場面熱絡。

    鄭運鵬授旗推薦劉勝全時表示，當初蘆興南路交流道用地費高達十億元，中央要地方依慣例全額支付，最後劉勝全建議將蘆興南路列為航空城聯外道路，替市府省下八億元，是大功臣；民進黨議員候選人許家睿（八德區）後援會成立暨募款餐會，「雙鄭」到場幫政壇新秀爭取鄉親支持。

    尋求連任的國民黨議員徐其萬（大園區）後援會成立大會，同黨市長候選人張善政來力挺，指國二甲線天空斷橋是徐其萬多次在議會質詢爭取才獲得地方、中央重視，第一期即將完工，可大幅紓解大園塞車壓力，呼籲票投張善政、徐其萬，讓有能力的人繼續為地方服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播