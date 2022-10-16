桃園》鄭運鵬客家後援會成立 小英站台

民進黨主席蔡英文（前排中）第三度為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前排左）站台。（記者許倬勛攝）

2022/10/16 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨辦「南桃園競選總部暨客家後援會成立大會」，民進黨主席蔡英文第三度為他站台輔選，現場逾一萬五千人搖旗吶喊：「鄭運鵬凍蒜」，氣勢昂揚；蔡英文說，鄭運鵬月前確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍持續提出政策，令人很感動，足見他對於勝選與想為民服務的決心，把桃園市交給「鄭文燦2.0」讓她很放心，呼籲選民給「鄭運鵬一票，民進黨議員一票」，也一定要讓十八歲公民權修憲複決過關。

昨雖天公不作美，降下細雨，仍澆不熄綠營支持者熱情，下午一點陸續有人潮湧入會場，現場座無虛席，鄭運鵬由市長鄭文燦陪同進場，群眾爭相握手，短短一百多公尺路走了十五分鐘，蔡英文到場加持鄭運鵬，更將氣氛沸騰至最高點。

蔡英文表示，鄭運鵬的資歷完整，擔任立法院民進黨團幹事長，需要有很好的折衝協調能力，懂得傾聽與強大行動力，這些都是當好市長的條件，副總統賴清德、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安都曾任黨團幹事長，後來都成為五星級的縣市長，「我相信鄭運鵬也不例外」。

投資桃園逾3500億元 小英細數8年改變

蔡英文讚譽桃園市八年來的改變，投資台灣三大方案超過一兆八千億元，其中超過三千五百億元在桃園市，桃園鐵路地下化、社會住宅落成進住、桃園會展中心、亞洲矽谷創新研發中心等建設，都在軌道上勇往直前。

鄭文燦批藍 拚命唱衰、讓選戰成抹黑賽

「桃園再進步，不走回頭路。」市長鄭文燦批評，國民黨執政時，對桃園市民交了一張白卷，今年更讓選戰成為抹黑比賽，拚命唱衰大家深愛的故鄉，他執掌市政兩千八百多個日子以來，和鄭運鵬攜手推動鐵路地下化、機場捷運延伸線，希望市民「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」，讓桃園繼續大進化。

鄭運鵬嘆 國民黨利益分贓惡習歷歷在目

鄭運鵬強調，國民黨利益分贓的惡習歷歷在目，過去機場捷運六度延宕，「我都一一解決」，他和鄭文燦一樣傾聽市民聲音、以市民福祉為先，但國民黨對手張善政姿態高傲又官僚，張提出成立婦幼局的政見，對於公共議題討論，張竟要質疑者「站到一邊去」，如此態度怎能勝任市長？

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬「好運篷」完銷；臉書按讚破萬，競總就加碼。（記者謝武雄攝）

支持者不畏風雨到場力挺鄭運鵬。（記者許倬勛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法